Santiago Cafiero: “Esta pandemia con Mauricio Macri gobernando hubiese sido una catástrofe”

El jefe de Gabinete defendió la cuarentena: dijo no es igual al 20 de marzo y comparó la situación con otros países.

Tras el anuncio de la cuarentena más extensa para evitar el contagio masivo del coronavirus, el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero aseguró que "la pandemia exigía una cuarentena dinámica" y que el gobierno trata "de mostrar cuál es el camino de salida, que es el sentido común". Además, apuntó contra la oposición: "Esta pandemia con (Mauricio) Macri gobernando hubiese sido una catástrofe".

"El 20 de marzo teníamos una tasa de duplicación de casos cada tres días y si nosotros dilatábamos la decisión del aislamiento empezábamos a construir una curva exponencial", afirmó Cafiero, al tiempo que remarcó que "parar un país es una decision muy dificil y se hizo para cuidar a los argentinos".

Consultado por lo extenso de la cuarentena, el jefe de Gabinete señaló: "Nos enamoraríamos de algo un poco más grato, en una cuarentena hay que estar aislados, sin ver a las familias y en términos de gobierno sin poder desarrollar los programas que teníamos para desarrollar la actividad productiva, para levantar a los comercios y las pymes".

"Entendemos la angustia y tratamos de mostrar cuál es el camino de salida, que no es ni más ni menos que el sentido común. Cuando los casos empiecen a bajar en el AMBA se van a poder seguir reanudando actividades. En la Provincia, la mayoría de las actividades productivas industriales están funcionando y en la Ciudad, los comercios de cercanía. Es decir, que hay una reapertura progresiva aún en la zona del AMBA", subrayó el Jefe de Gabinete.

"Esta semana vamos a ir viendo que esta reapertura progresiva va a ir funcionando. El nivel de cuarentena de hoy no es el mismo del 20 de marzo, hay muchas actividades reanudadas. Hoy en Argentina no hay aislamiento total. Para mis hijos es no ir a la escuela y para un empresario o comerciante es tener algunas restricciones a la venta. Para otra puede ser vender menos, o ver menos gente a la calle", dijo Cafiero en diálogo con el programa "Sábado tempranísimo" de radio Mitre.

"Hay una situación muy focalizada y especifica en AMBA y en Resistencia, pero el 85% del país está en una reapertura progresiva de actividades. El 81% de los comercios del país están funcionando o en condiciones de funcionar", detalló el Jefe de Gabinete.

A su vez, Cafiero comparó el aumento de casos en otras naciones que demoraron en tomar las medidas: "Francia suspendió las clases cuando estaba en el pico, la regulación del transporte público en España recién la hicieron cuando tenían una cantidad de casos tremendos y todas esas medidas anticipatorias hicieron que no tengamos un crecimiento exponencial y, por no tener esa curva, no estamos contando los muertos que vemos que en otros países lamentablemente suceden".

Y también habló de los Estados Unidos: "Es un país complejo, muy amplio, con mucha población y una descoordinación entre estados federales y el presidente (Donald Trump). Es un país que no ha hecho el aislamiento como hemos hecho nosotros y tiene muchísimos muertos, más de 100 mil, y aparte tiene una caída de la economía brutal, ha perdido casi 40 millones de puestos de trabajo", aunque después matizó al decir que por su economía se puede recuperar rápido.

El jefe de Gabinete respondió a las críticas por la cuarentena: "Se mezclan muchas cosas, hay una intencionalidad política que desde ese modo se le hace daño al gobierno, creo que es irresponsable y no representa cómo se viene trabajando, son políticas de estado multipartidarias. Creo que hay una intencionalidad política en algunos sectores más marginales que tratan de cobrar alguna notoriedad firmando algún documento, en algún tweet o alguna nota periodística con elementos más explosivos".

Defensa de Cristina y dardos a Macri

Consultado sobre el clima entre el gobierno y los opositores, Cafiero afirmó: "Lo que contamina son las escuchas ilegales, lo que contamina es lo que encontramos en la AFI, lo que contamina es un gobierno que se jactaba de tener independencia de poderes, de ser republicano e institucional, y que contaba con una mesa judicial. Lo que contamina es que un funcionario del gobierno anterior a los tres días de haber asumido haya ido a ver a una magistrada para exigirle que haga tal o o cual resolución. Esos son los riesgos que corría la Argentina".

Y recordó una promesa de campaña: "Acá hay que hacer una reforma judicial, porque cuando la Justicia percibe los humores políticos deja de perseguir la justicia".

Por otro lado, Cafiero también criticó fuerte a la gestión de Cambiemos: "Fortalecimos el sistema de salud en tiempo récord con una Argentina quebrada que dejo Macri. Recordemos que nos habían dejado sin ministerio de Salud".

Al mismo tiempo que criticó a Cambiemos, realizó una fuerte defensa de Cristina Fernández de Kirchner. "Castigan a la vicepresidenta por las escuchas, pero nosotros acompañamos todas las políticas que se hacen desde el Senado y acompañamos a la vicepresidencia en ese sentido, es parte de lo que proponemos", remarcó Cafiero.

"Siempre, desde que asumimos, están tratando de dividir, de plantear cuestiones distintas", dijo el jefe de Gabinete, quien destacó que se lleva "muy bien" con el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner. "Los días que aparece un matutino diciendo que me llevo muy mal, es porque justamente la noche anterior tuve una reunión con él donde repasamos todos los temas", agregó.

"Desde siempre tratan de dividirnos, pero el peronismo aprendió y entendió que no es que tiene que estar unido para ganar elecciones, sino para que el pueblo no sufra", sostuvo Cafiero, y concluyó: "Imaginen lo que hubiera sido esta pandemia con (Mauricio) Macri gobernando, una catástrofe".

Por otro lado, ante la noticia de un acuerdo entre la CGT y la UIA que habilitaría suspensiones por más de 75 días, Cafiero aseguró: "Me enteré por los medios de esa noticia, desconozco si existe ese acuerdo entre CGT y UIA".

Con información de www.clarin.com