El Frente de Todos repudió las agresiones en las redes a Ofelia Fernández

Luego del llamado de la legisladora Ofelia Fernández a que la gente “explote” por un caso de femicidio, en las redes sociales estallaron contra la joven. En este contexto, el bloque del Frente de Todos de la Legislatura porteña repudió los mensajes y “amenazas intimidatorias” que recibió la diputada.

“La reproducción de discursos misóginos por cualquier medio, que incitan a la violencia física y sexual contra las mujeres. En un contexto en el que se produce un femicidio cada 29 horas en nuestro país, no debe pasar desapercibida”, emitieron en un comunicado. Además, remarcaron que “las agresiones y violencia verbal que sistemáticamente apuntan contra Ofelia en las redes sociales dan cuenta de una actitud cobarde y resentida por parte de oscuros personajes“.

En este sentido, desde la banca del Frente de Todos, consideraron que las agresiones que recibió la legisladora demuestra “el odio de ciertos sectores hacia la participación política de las mujeres y la juventud“. Esto, remarcan, “no hacen más que demostrar su grandeza, valentía y compromiso con la igualdad de género y la justicia social”. Además, agregan que “en esta Argentina que estamos reconstruyendo NO hay lugar para la violencia machista y patriarcal”.

Ofelia Fernández se manifestó en contra de la polémica decisión de una jueza en un caso de femicidio. “Es todavía más difícil de lo que imaginábamos. A ver si los medios se indignan, si la gente se harta y explota (varones incluidos, veo a pocos desesperándose al respecto) y frenamos la impunidad del agresor de Fátima. Me encantaría poder frenar al tipo, pero es usted la que puede señora Freidenberg. No se equivoque de vuelta. Esto NO puede terminar en femicidio”, expresó en Instagram.

“¿Sabés quién es Paulina Lebbos? Hace 14 años fue secuestrada y asesinada en Tucumán. En este caso Di Lella -funcionario de la provincia de Tucumán- fue imputado por encubrimiento y falso testimonio. Tuvo sentencia a 6 años de prisión pero antes llegó alguien a darle libertad: la misma jueza que tiene en sus manos la protección de la vida de Fátima”, expuso la legisladora porteña.

