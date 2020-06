Horacio Rodríguez Larreta le respondió a Santiago Cafiero: “No me engancho en discusiones políticas en este momento”

El Gobierno busca dar una imagen de unidad en la pandemia con las conferencias del Presidente junto al gobernador bonarense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. El propio Alberto Fernández, además, destaca en las redes, por ejemplo, la inauguración de una obra que había iniciado el gobierno anterior. Sin embargo, el propio jefe de Gabinete Santiago Cafiero lanzó una dura crítica al ex presidente Mauricio Macri y Larreta puso paños fríos. Como suele hacer en las conferencias cuando Kicillof apunta contra la gestión anterior en la Provincia.

"Imaginen lo que hubiera sido esta pandemia con (Mauricio) Macri gobernando, una catástrofe", dijo Cafiero este sábado en radio Mitre, y agregó críticas a cómo recibieron el sistema de Salud.

Un par de horas después, Horacio Rodríguez Larreta le contestó en una entrevista en la misma radio. "No me engancho en discusiones políticas, creo que no ayuda. Lo que tenemos que buscar es la unidad de todos los argentinos. Además de que no estoy de acuerdo, por supuesto, independientemente de eso tenemos que buscar en este momento trabajar todos juntos, no hacer diferencias. Creo que es lo que la ocasión requiere", señaló el jefe de gobierno porteño en diálogo con el programa "Magdalena y la noticia deseada", de radio Mitre. Y destacó: "Macri hizo declaraciones muy de apoyo al trabajo y eso es lo que se necesita", destacó.

Consultado sobre la relación con Axel Kicillof, Larreta señaló: "El martes a la tarde nos reunimos en mi oficina en Parque Patricios. Hablamos a la mañana, dijimos 'veamosnos', muy natural. En lo que estamos seguro de acuerdo los dos es en que tenemos que coordinar las acciones. Puede pasar que en un tema particular uno piense una cosa y el otro piense otra. Así como nos reunimos el martes, nos habíamos reunido un par de semanas antes, hablamos por teléfono, intercambiamos mensajes todos los días, somos vecinos".

También hizo mención a los dichos de Kicillof por la diferencia en la cantidad de testeos en la Ciudad y el Conurbano. "Nunca tomé que cuando dijo que era mentira se refería a nosotros, nunca lo tomé personal, porque nunca comparamos números con la Provincia. Los números que dio (Kicillof) de la Ciudad son números públicos, son datos oficiales, estadísticas que mandamos todas las mañanas a los medios y los datos actualizados del día anterior. El dato de la Provincia no lo tengo, son datos que maneja él y no tengo por qué dudar".

"Tomo los datos que el gobernador de la Provincia da, los tomo como válidos no tengo por qué dudar. Por encima de toda discusión puntual, no voy a entrar nunca en discusiones políticas en este momento", repitió Larreta.

Cuando le preguntaron si la Provincia de Buenos Aires testeaba más que la ciudad, como había afirmado Kicillof, Larreta dijo: "La Provincia tiene cinco veces más habitantes que la Ciudad".

A su vez, el jefe de Gobierno porteño se refirió a la situación en el barrio Padre Mugica: "Tenemos 1500 personas hoy durmiendo en hoteles que están aislados para no contagiar a otros. En el centro de aislamiento de Costa Salguero, gracias a eso se corta la circulación de contagios y ya van ocho días seguidos que en la 31 vienen bajando la cantidad de casos".

Denuncia de espionaje durante el macrismo

Larreta también habló sobre la presunta red de espionaje ilegal a políticos, funcionarios y periodistas durante la gestión de Mauricio Macri, después de que un narcotraficante procesado decidiera convertirse en arrepentido y expusiera información sobre esta presunta estructura ilegal ahora bajo investigación.

Tras la citación del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, en calidad de testigo, junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner, Larreta afirmó: "Fui citado como víctima. No tengo ningún dato más allá de lo periodístico. Hasta que no vaya a la citación, que por supuesto voy a ir, y hable con el juez a ver lo que se está investigando, no tengo ninguna información más allá de lo periodístico que he leído. Estoy a disposición de la Justicia y voy a hablar con el juez no sé si esta semana misma".

Con información de www.clarin.com