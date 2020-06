"Macri no hubiese apoyado la libertad de delincuentes condenados", la respuesta del Pro a Cafiero

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dijo este sábado que el gobierno de Alberto Fernández "fortaleció el sistema de salud en un tiempo récord con una Argentina quebrada que dejó (Mauricio) Macri", y consideró que la situación por el coronavirus hubiera sido una "catástrofe" en el país si hubiera continuado esa gestión.



Desde Juntos por el Cambio no tardaron en responderle. Primero fue Horacio Rodríguez Larreta, quien manifestó que "No me engancho en discusiones políticas. Tenemos que buscar la unidad de todos los argentinos”. Después Mario Negri, menos diplomático, aseguró que los dichos del jefe de Gabinete "no están a la altura del momento que atravesamos" y que seguramente su bloque "no hubiera aprovechado la pandemia para que Boudou, que se robó media Argentina, descanse en su casa cómodamente".

Negri le respondió a Cafiero: Las declaraciones son una provocación y no están a la altura del momento que atravesamos



Horas después, se conoció un comunicado del PRO, que lleva la firma de Patricia Bullrich, Federico Angelini, Laura Rodríguez Machado y Cristian Ritondo. El documento consta de nueve puntos en el que la principal fuerza opositora responde a los dichos de Cafiero.

Los nueve puntos

La exministra de Seguridad expresó que "más allá de que la frase (de Cafiero) es una provocación, que no contribuye al diálogo político que el propio gobierno dice impulsar, queremos responderla con una lista de cosas que sí creemos que habrían ocurrido (o no habrían ocurrido) en el segundo gobierno de Mauricio Macri":

1. Habría confiado más que nunca en la responsabilidad de los argentinos y menos en la imposición estatal. Por ejemplo, en los protocolos de los comerciantes para volver a abrir sus negocios y para que la gente se pueda mover con más libertad y responsabilidad.

2. Habría advertido los efectos del aislamiento estricto sobre otras patologías de la salud y sobre el empleo y el trabajo de los argentinos, y habría encontrado maneras de encontrar un equilibrio más temprano.



3. No habría aprovechado la pandemia para debilitar instituciones, eludir el control del Congreso y buscar la impunidad o la libertad de delincuentes condenados.

4. No habría usado la pandemia como pretexto para darle superpoderes a su Jefe de Gabinete. Volvimos a ser un país sin presupuesto ni control de gastos, un lugar del cual ya habíamos salido.

5. Gracias a sus relaciones de años con los principales países del mundo, habría seguido desde el principio la recomendación internacional de salir a buscar el virus con más testeos, para rastrear y aislar posibles focos de contagio y no tener la cuarentena más larga del mundo



6. Su Jefe de Gabinete seguramente habría ido a rendir cuentas al Congreso todos los meses, como hizo Marcos Peña en sus cuatro años en el cargo. Cafiero todavía no lo hizo nunca.

7. No habría tenido problemas para seguir comprando alimentos en licitaciones transparentes a precios razonables. El Gobierno actual reconoció que no tiene la capacidad para hacerlo.

8. Se habría ahorrado conflictos con otros países porque no se habría comparado con ellos, usando datos falsos, para militar un triunfalismo prematuro e innecesario.

9. Finalmente, habrían tenido una oposición mucho menos constructiva que la actual, que apoyó las medidas duras cuando fueron necesarias. No es improbable que el kirchnerismo en la oposición hubiera boicoteado los esfuerzos del Gobierno nacional y los provinciales para contener la pandemia y diseñar un plan de salida.

Fuente: La Voz del Interior