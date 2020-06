CFK avanza

El avance del cristinismo en la estructura del gobierno tuvo una contundente ratificación con un trascendido que circuló en las últimas horas: el representante del Estado en el directorio de Telecom será el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro. Como se recordará la demora en cubrir ese cargo en la empresa del grupo Clarín le costó el puesto al ex titular de la Anses, Alejandro Vanoli, encargado de llenar la vacante. El 29 de abril la empresa realizó una reunión de directorio en el que no había representante estatal. El 30 el presidente eyectó a Vanoli sin mayores explicaciones.

Rocca el memorioso

El miércoles el presidente Alberto Fernández se reunió en Olivos con representantes de los principales diez grupos económicos del país. Entre ellos no estaba Paolo Rocca, el dueño del mayor. Los presentes atribuyeron el faltazo al mal clima entre ambos. Al principio de la cuarentena Fernández llamó “miserables” a quienes despedían empleados por la inactividad después de que Rocca anunciara que pensaba hacer eso mismo con 1500 trabajadores. Parece que el hombre de Techint no es de olvido fácil. Organizaron el encuentro Gustavo Béliz y Miguel Acevedo.

Ay, los dólares

En los corrillos el tema central fue el dólar, cada vez más inaccesible. Los empresarios temen que el supercepo paralice la actividad peor que el virus. Es que la asfixia de los últimos meses escaló de manera vertical. Cuando se fue Macri se podían comprar US$ 10.000 por persona. Hoy, 200 con 30% de impuesto. Hubo virtual feriado cambiario del 20 de marzo al 16 de abril, restricciones al dólar bolsa, obligación de que los importadores usen sus dólares en lugar de comprarle al Estado, etc. Y a pesar del torniquete las reservas líquidas están en US$ 4.200 millones, según el estudio Broda.

Otros dólares

El cristinismo desató una batalla en el Senado por la “fuga” de dólares durante el gobierno de Mauricio Macri, pero la cosa se le complicó. El radical, Luis Naidenoff, glosó en su discurso un artículo periodístico que había detectado un “blooper” maravilloso: Cristina Kirchner en su libro “Sinceramente” admite haber comprado (fugado) una importante cantidad de dólares en ese período. Naidenoff se regodeó con la contradicción, pero se olvidó de otro antecedente jugoso: los dólares que Santa Cruz recibió por la venta de YPF en tiempos de Néstor y que se “fugaron” directamente al exterior.

Fuente: La Prensa