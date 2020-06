Miguel Ángel Pichetto: “La Cámpora construye la candidatura de Máximo Kirchner”

El ex senador peronista criticó al oficialismo por la extensión de la cuarentena.

El ex senador peronista, Miguel Ángel Pichetto, habló acerca de la coyuntura que atraviesa Argentina en medio de la pandemia. En ese marco, manifestó que está “tratando de salir de la depresión de la cuarentena”, al tiempo que pidió “empezar a recuperar la rueda de la economía”. Asimismo, sorprendió al declarar que “La Cámpora construye la candidatura de Máximo Kirchner”.

En declaraciones a CNN Radio, señaló que es substancial “salir por etapas y en forma ordenada de la cuarentena, que creo que es muy larga”. “Es importante mantener la Argentina democrática. Me parece que estamos en una etapa de cierto cansancio de la sociedad. Hay que buscar caminos de flexibilización. De lo contrario, si no aparece la vacuna contra el coronavirus, nos quedamos para siempre en cuarentena. Y no creo que ese sea el pensamiento del Presidente”.

Acerca del contexto en el que se encuentra nuestro país, Miguel Ángel Pichetto dijo que “el panorama económico es muy complejo. Se va a requerir de un esfuerzo colectivo y de racionalidad. No ayudan las visiones ideológicas, como el impuesto a la riqueza”. “Ojalá los sectores jóvenes de la política construyan una visión capitalista de la Argentina. No hay que ir al mundo oscuro de los planes”.

En esa línea, agregó que “el plan económico no está y no hay Presupuesto”. Acerca de la negociación de la deuda, mencionó que “lo importante es que acuerden. La crisis es más grave cuando se está en default”. Por otra parte, opinó sobre la polémica en torno de la palabra “infectadura”. “Es un debate que está presente en el mundo. Eso plantearon: los riesgos de la centralidad del Poder Ejecutivo. Tiene que haber un equilibrio de poderes”, comentó.

La Cámpora y Máximo Kirchner

Acerca del hijo de la vicepresidenta, Miguel Ángel Pichetto dijo que “claramente La Cámpora está en la construcción de la candidatura de Máximo Kirchner”. También se refirió al papel de Mauricio Macri en la oposición. “Lo veo preocupado, siguiendo la realidad política. Está bien que esté callado”. Para finalizar, se refirió a los liderazgos en Argentina. “Son muy difíciles. Por eso se mantiene el de Cristina Fernández y todavía gravita fuertemente la figura de Macri en Cambiemos”.

