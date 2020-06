El descontento de José Luis Espert por la prórroga en la suspensión de despidos: "Gobierno de científicos"

El Gobierno prorrogó la prohibición de efectuar despidos sin justa causa en marco de la pandemia provocada por el coronavirus. Será por otros 60 días más. La medida fue publicada en el Boletín Oficial este lunes a través de la Resolución 475/2020. El excandidato a presidente, José Luis Espert, se expresó en contra de la nueva disposición en su cuenta de Twitter. Además, apuntó al Gobierno nacional.

“Se prorrogó la prohibición de despedir y prorrogarían la doble indemnización por despido”, encabezó el economista en su publicación y continúo: “O sea que si te fundís, en parte por no poder ajustar tu planta personal al derrumbe de demanda, te volvés a fundir por indemnizar a los despidos por quebrar”. Las actividades que quedan exceptuadas de la prórroga son las pactadas individual o colectivamente u homologadas por la autoridad de aplicación, según el Boletín Oficial.

Antes de finalizar su posteo, Espert señaló: “Gobierno de científicos”. La frase fue mencionada anteriormente por el presidente Alberto Fernández, durante la inauguración del 137 período de sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa. A su vez, el jefe de Estado había señalado que su gabinete no estaba conformado por CEOs, en referencia a los cortes en el presupuesto para ciencia durante el gobierno de Cambiemos.

La resolución implica que en caso de despido se debe ir a juicio y el resultado deberá ser la reincorporación. También se ordena el pago de salarios durante el tiempo que el trabajador no cobró. No obstante, el documento indica que la situación judicial será más compleja para aquellos empleados que no están registrados, ya que deberán reunir pruebas y demostrar el vínculo laboral.

“En el contexto de la emergencia pública en materia económica, social y sanitaria, y con el objetivo de continuar implementando medidas dirigidas a mantener el ingreso y el empleo de la población, el gobierno nacional resolvió prorrogar la prohibición de efectuar despidos sin justa causa, y por los causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, por el plazo de 60 días”, anunció Casa Rosada mediante un comunicado argumentando la disposición.

Con información de www.elintransigente.com