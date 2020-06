Coronavirus en Argentina: hubo 29 muertes en las últimas 24 horas, el número más alto para una jornada

El Ministerio de Salud informó este lunes que en las últimas 24 horas hubo 826 contagios nuevos y que fallecieron 29 personas. Con los nuevos datos, la cantidad total de infectados desde que comenzó la pandemia es de 23.620 y que el total de fallecidos es de 693.

En el último parte la cartera que conduce Ginés González García confirmó que se registraron 23 nuevas muertes. Catorce hombres, ocho de 78, 40, 77, 42, 77, 74, 77 y 74 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; tres de 86, 66 y 62 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); uno de 58 años, residente en la provincia de Chaco; uno residente en la provincia de Tucumán; uno de 58 años, residente en la provincia de Río Negro; y nueve mujeres, tres de 62, 77 y 80 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; y cinco de 76, 77, 86, 76 y 88 años, residentes en la ciudad de Buenos Aires (CABA); y una de 82 años, residente en la provincia de Río Negro.

Por la mañana habían informado el fallecimiento de seis personas desde el último reporte emitido ayer a la noche. Son cuatro mujeres, de 90, 96, 89 y 58 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; y dos hombres, uno de 71 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); y uno de 59 años, residente en la provincia de Buenos Aires.

Del total de casos que se confirmaron en las últimas 24 horas, 420 pertenecen a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 344 a la provincia de Buenos Aires, 45 a Chaco, 11 a Río Negro, 2 a Entre Ríos, 1 a Mendoza, 1 a Misiones, 1 a Chubut y 1 a Córdoba.

A la fecha, el total de altas es de 7.305 personas. Este domingo fueron realizadas 4.607 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 198.520 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 4.374,9 muestras por millón de habitantes.

El número de casos descartados hasta el domingo es de 141.249, mientras que las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 36 años.

Este lunes la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que los pacientes de coronavirus sin síntomas no están esparciendo el virus. El nuevo mensaje del organismo genera dudas a partir de lo que se creía hasta ahora de que los asintomáticos eran la principal fuente de contagio de la enfermedad COVID-19.

Algunas personas, particularmente individuos jóvenes, nunca desarrollan síntomas o solo desarrollan síntomas leves. Otros pueden no padecerlos hasta días después de haber sido infectados. La evidencia preliminar de los primeros brotes indicaba que el coronavirus podría propagarse fácilmente por el contacto de persona a persona, incluso si el portador no tenía síntomas. Pero funcionarios de la OMS alertaron ahora que si bien puede producirse una propagación asintomática, no es la principal forma de transmisión.

“A partir de los datos que tenemos, todavía parece raro que una persona asintomática realmente transmita a un individuo secundario”, dijo la doctora Maria Van Kerkhove, jefa de la Unidad de zoonosis y Enfermedades Emergentes de la OMS, en una conferencia de prensa de las Naciones Unidas. sede de la agencia en Ginebra. “Es muy raro”.

