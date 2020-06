Volviendo a la normalidad que nunca se debió perder

Con la reapertura de Bares, restaurantes y gimnasios, la ciudad comienza a tener una actividad casi normal, alejada del miedo que algunos quisieron infundir y otros no supieron discernir. Quizá lo que ahora va a comenzar sean los cuestionamientos a las actitudes obsecuentes de gobernantes ineptos

Con la reapertura de Bares, restaurantes y gimnasios, la ciudad comienza a tener una actividad casi normal, alejada del miedo que algunos quisieron infundir y otros no supieron discernir. Quizá lo que ahora va a comenzar sean los cuestionamientos a las actitudes obsecuentes de gobernantes ineptos.

Lo cierto es que la ciudad estuvo parada innecesariamente por casi ochenta días sin que hubiese sido necesario y respondió a problemáticas ajenas.

Quienes tuvieron que defender las autonomías provinciales u municipales no lo supieron o no lo quisieron hacer, eso se tiene que pagar, no es posible que sea gratis, el daño ocasionado es mucho y las consecuencias recién se van a comenzar a ver.

En buena hora que se vuelva a la normalidad, pero no es justo que algunas cosas pases inadvertidas.

Los bares y restaurantes de la ciudad ya están habilitados para abrir nuevamente sus puertas al público desde ayer, aunque algunos lo hicieron otros todavía están afinando la implementación de los estrictos protocolos para abrieron nuevamente sus puertas. Para que el regreso a la actividad sea de un modo seguro, la Municipalidad de Rafaela conformó un equipo preparado especialmente con la finalidad de acompañar a los comerciantes del sector.

El secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti, explicó que este grupo está integrado por miembros de su área, la Agencia de Seguridad Alimentaria y Protección Vial y Comunitaria. Durante los días previos, “estuvimos recorriendo los locales asesorando sobre la implementación de cada uno de los puntos del protocolo. Es muy importante, en esta instancia, que cada lugar pueda poner en práctica las medidas de seguridad tal cual se indica en el protocolo base elaborado por la provincia de Santa Fe”, remarcó el funcionario.

En este sentido, personal del equipo municipal participó de un encuentro en bar confitería 356 ubicada en el corazón de bulevar Santa Fe para despejar dudas y articular acciones para garantizar el cumplimiento de las medidas obligatorias destinadas a preservar la seguridad y la salud tanto del personal como de los clientes.

Del otro lado del cantero del bulevar, Esteban Dalmasso celebró la reapertura después de 80 días del bar restó Cyrano desde la misma mañana del lunes (podían hacerlo desde las 9:00 si es que cumplían con las medidas incorporadas en el protocolo de la empresa autorizado por la Provincia y el Municipio). "Necesitábamos abrir cuanto antes. Y pudimos hacerlo en el primer día de vigencia del decreto municipal que nos habilita a hacerlo. La gente nos respondió bien en este regreso a la actividad. Estamos muy conformes de poder trabajar nuevamente. Sin duda que fue un día especial para todos los que formamos parte de la familia de Cyrano", expresó Dalmasso en la tardecita de ayer.

"Nos vinieron a controlar los protocolos pero también a darnos asistencia sobre todos los detalles que hacen a la prevención de la salud de quienes trabajamos en el bar y de quienes son nuestros clientes. También ya tenemos la pistola para tomar la temperatura de quienes ingresan al local. En fin, corrimos bastante, pegamos cartelitos informativos en todos lados. La idea es que podamos trabajar seguros y la gente venga se sienta cuidada", finalizó.

El Burgués Café Bar fue otro de los bares que no perdió tiempo y concretó ayer la reapertura de su local de calle Saavedra 52. El anuncio ya lo había hecho a través de redes sociales: "Volvimos. Vení a tomar tu café como siempre" posteó Jonas Faber en la cuenta de Facebook e Instagram.

Por su parte, Café Martínez Rafaela anunció que este martes vuelve a recibir al público en su local de bulevar Lehmann y Pellegrini. "Por fin nos volvemos a ver! Este martes abrimos nuevamente nuestras puertas, respetando el protocolo establecido, pero con muchas ganas de volver a encontrarnos. Hacé tu reserva por privado o a nuestro Whatsapp. Te esperamos todos los días de 8 a 19 hs", publicaron también en redes.

Por su parte, Confitería 356 ultima los detalles para la reapertura que piensa concretar el próximo jueves según anticipó Lisandro Sassia. "Estamos definiendo todos los aspectos del protocolo, es la prioridad. Pero estamos muy entusiasmados con volver. Calculamos que a mitad de semana nos reencontraremos con los clientes, quizás jueves", señaló.

UNA NUEVA FASE

Por otro lado, Peiretti comentó que “empieza una nueva fase para este sector. Cuando hablamos de la nueva normalidad, es aquí donde vamos a verla con un distanciamiento de dos metros, la toma de temperatura a cada una de las personas, el trabajo con turnos, cada mesa con su respectivo alcohol en gel y una limpieza específica de la vajilla”.

También hizo hincapié en que son “una serie de acciones que deben desarrollar los bares y restaurantes buscando brindar seguridad a los clientes que van a empezar a concurrir a los espacios”.

Peiretti apeló a la responsabilidad “tanto de los propietarios de los locales como de los rafaelinos y rafaelinas que asistan, para cuidarnos a todos”.

Además, la secretaria de Gobierno y Participación, Amalia Galantti, agregó que comenzamos a hacer una recorrida de los distintos bares y restaurantes que están en el proceso de adecuar sus instalaciones y presentar los protocolos”.

“El equipo municipal estuvo acompañando, aclarando dudas que se presentaran respecto a la interpretación del protocolo y encontrando alternativas para hacer las modificaciones en los establecimientos”, finalizó.

FUNCIONAMIENTO

Cabe recordar que el Decreto municipal Nº 50.584 establece que el funcionamiento de bares y restaurantes será con reserva previa y ocupación máxima de hasta el 50 por ciento de la capacidad habilitada. El horario dispuesto es de lunes a miércoles, inclusive, de 7 a 23, en tanto que de jueves a domingo, inclusive, será de 7 a 00:30. La normativa establece la prohibición del desarrollo de la actividad bailable en dichos espacios.

