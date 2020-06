En corpiño deportivo y calzas (transparentes), Jesica Cirio mostró toda su flexibilidad

La modelo, Jesica Cirio compartió un emotivo mensaje sobre la familia, los amigos y la cuarentena. Desde sus redes sociales, compartió una recurrente foto reflexionando sobre la pandemia del coronavirus y el sufrimiento que hay todo el mundo por esta crisis.

La conductora, Jesica Cirio publicó en su cuenta oficial de Instagram un emotivo mensaje donde mostró su lado más sensible y con una imagen muy llamativa. De cabeza, apoyada en un sillón con unas medias negras de estrellas transparentes, un top y unas medias cortas, la modelo dejó en claro que su fortaleza y su elasticidad es impresionante.

En cuanto al mensaje contó que “lo mejor que podemos hacer cuando el mundo se nos da vuelta es fortalecernos, no quedarnos con lo negativo! Todos extrañamos a familiares y amigos y no saben cómo me duele cada vez que Chloe pregunta por el resto de su familia, ella no entiende lo que pasa y cuesta explicarle”.

Jesica hizo hincapié que a pesar del dolor de extrañar a familiares y amigos lo importantes es quedarse en sus casas para cuidarse por la pandemia del coronavirus. Luego continuó y dio un mensaje esperanzador para todos sus fans para cuando pase el aislamiento social.

“Pero es momento de aferrarnos a nuestros afectos desde otro lado, de acostumbrarnos a lo nuevo, cuidar de los nuestros y de nuestra casa. Nos encontramos con tareas nuevas, responsabilidades importantes. Les propongo que terminemos esta cuarentena más fuertes que como la empezamos! Quiénes están conmigo?”.

La conductora apeló a que sus fans se sumen a su posteo para que todos apoyen a los otros que están pasándola mal y que los pensamientos negativos se vuelvan positivos.