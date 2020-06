La fuerte acusación de Morena Rial a la amante de su ex novio: “¡Sabías que tenía pareja e hijo!”

En el mes de abril, y después de varias escandalosas separaciones, Morena Rial decidió ponerle un punto final a su relación con Facundo Ambrosioni. La madre de Francesco había comenzado a sospechar de una infidelidad y el nombre de la supuesta amante salió a la luz hace pocos días.

Luego de que se filtrara un polémico audio de Antonela Pane, la acusada de ser la “tercera en discordia” entre Morena Rial y su novio, el joven salió a admitir la infidelidad. Incluso realizó un Instagram Live con su “amante” donde confesaban y contaban cómo había ocurrido.

Hace algunas horas, Antonella Olivera (la hija de Natacha Jaitt) decidió hacer un vivo a través de las redes sociales en el cual tuvo como invitada a Antonela Pane. Lejos de quedarse callada, la hija de Jorge Rial aprovechó para lanzar fuertes acusaciones. “Estuviste con media Argentina”, escribió.

Morena Rial aprovechaba para disparar fuertemente. “¿Yo mezclo? Sabías que el chabón tenía pareja e hijo. Te hubieras ubicado. Porque con… floja no va!”, escribió notablemente furiosa.

“¡Me encargo yo de que no estén nena! ¿Con quién te pensás que te metés? Facundo no da para eso”, agregó la hija del conductor de “Intrusos” en otro comentario que no pasó desapercibido para nadie que estuviera mirando el Instagram Live.

“En febrero lo vi en Porto. El salió con Morena y unos amigos, yo estaba con mis amigos. Nada, toda la noche nos hicimos miraditas, yo pasaba y le tocaba la espalda, con la mina ahí al lado”, así comenzaba el audio que se filtró donde Antonela Pane.

Luego, siguió contando todos los detalles sobre su relación con Facundo Ambrosioni. “Ya nos conocíamos, y en un momento yo fui al baño de arriba… él vino y en la puerta del baño medio que me lo chapé. Todo fue rápido porque ahí lo conoce todo el mundo”, agregó.