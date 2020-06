La Sociedad Rural de Rafaela rechazó la polémica intervención de Vicentín

La Sociedad Rural de Rafaela se sumó al arco institucional que se opone enfáticamente a la intervención de la empresa agroindustrial Vicentín dispuesta por un decreto del Gobierno nacional y que podría avanzar, además, en una expropiación en caso de que el Congreso apruebe el proyecto para tal fin que enviará el presidente, Alberto Fernández, y que ingresará a través del Senado, cuya titular es la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

"Los valores que hace más de 200 años los padres de la Patria lucharon por lograr y que fuimos fortaleciendo en cada década, a pesar de todo y de muchos, hoy se ven diezmados, pisoteados, denigrados. Defender la libertad de expresión y de trabajo, el respeto por la propiedad privada, la protección de la producción y la búsqueda de la independencia contra todo intento de opresión es el compromiso", subraya el documento divulgado anoche por la Comisión Directiva de la entidad ruralista local que preside Norma Bessone.

El presidente Fernández anunció el lunes la intervención y su decisión de avanzar en la estatización de la cerealera que tiene su casa central en la ciudad de Avellaneda y que entró en crisis con una deuda superior a los 1.350 millones de dólares, por lo cual se encuentra en un proceso preventivo de acreedores.

En este marco, el gobernador de Santa Fe, el rafaelino Omar Perotti, y el senador nacional, Roberto Mirabella, también de esta ciudad, manifestaron su respaldo a la medida del Gobierno nacional que va camino a refrescar la grieta que había quedado disimulada en el marco de la emergencia sanitaria en la lucha contra la pandemia del Covid-19. De hecho, ya se convocó a través de redes sociales a un cacerolazo para este miércoles a partir de las 20:00 en todo el país, con el que se busca expresar el rechazo a esta intervención dispuesta a través de un decreto de necesidad y urgencia (quizás con la esperanza de generar los mismos resultados cuando una protesta similar fijó límites a la liberación avalada por el Poder Judicial de condenados por delitos graves ante la amenaza del coronavirus).

La Rural de Rafaela señaló que "el poder éticamente construido debe ser un faro que ilumine, no se esconde bajo conceptos falaces constituyendo pura retórica para hacer ciertamente lo contrario: medidas arbitrarias, desconocimiento de los poderes del Estado…". Así, manifestó que "no se gobierna por DNU, no se elude al Congreso, no se esquiva al sistema judicial. La democracia no es una palabra es el modo, en que los argentinos decidimos vivir".

El documento termina con un llamado a defender "nuestra libertad" y con una cita del Preámbulo de la Constitución Nacional: "...Con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidarla paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino".

En la misma dirección, la Sociedad Rural de Rosario planteó que "como productores agropecuarios vemos con mucha preocupación la situación que está atravesando la empresa Vicentín, la cual está tramitando un concurso preventivo por no poder afrontar sus acreencias". "En tal sentido, llama la atención que el gobierno emita un decreto de necesidad y urgencia y de esta manera abra paso a una intervención estatal y posterior expropiación de la empresa privada, aduciendo que está en riesgo la soberanía alimentaria de nuestro país", afirmó.

Asimismo, aclaró que la cerealera "exporta gran parte de lo que produce no abasteciendo con sus productos y derivados al mercado alimenticio interno" y que "a su vez, la fluidez de la comercialización de granos no se ha visto mermada, tal es así que a esta altura del año se ha exportado un 10% más que el año pasado, siendo ésta afectada por las limitaciones que se dieron por los incumplimientos de los protocolos comerciales".

Por último, la Sociedad Rural Rosario, consideró que "los recursos de los argentinos se deben aplicar a mantener el ejercicio de la justicia, educación, atención sanitaria y el orden público".

En tanto, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) admitió su "sorpresa" por el anuncio del Presidente Fernández del "decreto de intervención de la empresa Vicentín y el próximo envío del proyecto de expropiación de dicha empresa". Al respecto, advirtió que "estos anuncios cargados de efusividades políticas, dejan muy poca información real, por ejemplo: ¿El Estado Nacional se hará cargo del pago de los créditos verificados en el proceso concursal, lo hará, por cuando, cómo y por qué monto?". También se preguntó si el Estado nacionalizará una deuda totalmente privada.

"El concurso tiene un juez y un ámbito, este sistema de decisiones del Ejecutivo por encima del Judicial, ¿es el que viviremos a futuro? ¿Empresas endeudadas en concurso, empresas nacionalizadas? ¿Cuál es el resguardo institucional que tenemos los argentinos frente a decisiones políticas del Gobierno Nacional? ¿Quién responde a estas preguntas? El Sr. Presidente, el Ministro Kulfas o la senadora cuyas ideas fueron derrotadas electoralmente en Mendoza y ahora luce como protagonista de esta medida?", se pregunta el documento de CRA.

Finalmente, precisó que "las actividades y criterios de los empresarios privados y el manejo de sus empresas, tienen a la justicia como evaluadora y sancionadora de sus conductas, pero si aceptamos que el Poder Ejecutivo arremeta contra los jueces naturales, habremos convalidado la quiebra del principio republicano de la división de Poderes".

