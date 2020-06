El hijo mayor de Pampita y Benjamín Vicuña tuvo un accidente doméstico

El hijo mayor de Pampita y Benjamín Vicuña tuvo un accidente casero en una mano que preocupó a varios de los seguidores de su madre. El nene hizo un vivo mientras se festejaba el cumpleaños de su hermano Beltrán y los que vieron la transmisión se preocuparon por el chico.

Los accidentes domésticos son un clásico para los padres cuando tienen que cuidar a sus hijos y es lo que vivieron una de las familias más queridas de la Argentina. El hijo de Pampita, Bautista mostró como le quedó la mano luego de un fuerte accidente que tuvo.

El chico de 12 años está volcándose al mundo de las redes sociales y desde su cuenta de Instagram hizo un vivo donde tuvo casi mil espectadores. Sin embargo, en el video se lo podía ver con una especie de vendeja que llamó la atención de todos los fans de la conductora y de él.

Bautista saludó a todos los que le pidieron que les mande un beso y contó como fue el accidente que terminó con su dedo vendado. El nene se subió a la cama elástica que tiene en su casa a jugar y al primer salto se golpeó contra el pasto.

“Para no darme la cara contra el piso puse la mano y me doblé el dedo. Tengo un esguince. Sonó muy feo”, dijo el joven que sufrió un muy fuerte golpe con una lesión que lo va a tener mínimo dos semanas con el dedo lastimado y al que no debería mover.

Por otra parte, una fuerte discusión se viralizó por el chico que justo estaba transmitiendo donde se pudo escuchar que la China Suárez le reclamaba a Benjamín Vicuña que la leña estaba mojada y por eso no podía prender el fuego para las hamburguesas caseras.

Sin embargo, Benjamín reaccionó rápido y le dijo “nos está viendo todo el mundo”, A la actriz no le importó lo que estaba transmitiendo el chico y le contestó: “Peor es como me contestaste vos”.