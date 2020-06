Tras las críticas por su peso, Nazarena Vélez salió al cruce: ”Seguimos atrasando”

Nazarena Vélez estuvo junto a su hija Barbie en el programa que conduce Mariana Fabiani por El Trece, Mamushka y tras haber pasado como participante se llevó una gran cantidad de críticas en redes por su estado físico.

Por eso, tras haber recibido muchas críticas y haber sido tendencia en Twitter, Nazarena decidió subir un video a Instagram para contestarle a todos los que dijeron cosas de su cuerpo.

”Soy TT en Twitter primera en Argentina porque mi culo es grande, porque mi cara es redonda”, comenzó Nazarena Vélez su descargo. ”Me chupan los huevos que no tengo ¿entienden? Me divierte, tomo captura, les contesto, soy una mamushka más, me chupan un huevo”, señaló mirando firmemente a cámara.

Conforme fue avanzando el video, Nazarena siguió haciendo un análisis respecto a las críticas que recibió y el mensaje que esos comentarios dan como sociedad. ” Lamentablemente es la sociedad de mierda que le dejamos a los chicos más chiquitos o a las chicas mas chiquitas que no les pasa lo mismo que a mi, que están tomando anfetaminas o tienen anorexia o bulimia”, agregó.

”Lamentablemente seguimos atrasando tanto como sociedad y como país, qué más decir”, se lamentó Nazarena. Sin embargo, continuó haciendo un descargo respecto al video que subió hace poco a su canal de Youtube donde habló de sus adicciones y su pasado.

Sin embargo, sobre el final del video, volvió a tocar el tema de las críticas: ”Sí, me comí una mamushka y mirá toda la carne que tengo. Vení y chupámela. Siempre tuve un culo gigante, señores y señoras ¿qué les pasa? Mirate el tuyo, mamurri”.