“Queda un poco vulgar”, la filosa devolución de Charlotte Caniggia en Corte y Confección

Estrenando su cambio de look, Charlotte Caniggia visitó el programa Corte y Confección, donde los participantes tuvieron un desafío muy interesante: crear looks para la gala del Bailando inspirados en la mediática.

Si bien hubo algunos estilos que le gustaron, otros outfits no fueron del agrado de la joven y ella no se cayó ninguna opinión al respecto de los atuendos.

En el caso de Leo, ella diseñó un vestido de dos piezas conformado por un body escote en v con lentejuelas plateadas y una pollera larga de corte sirena negra. Para completar el look, se peinó a la modelo con una colita trenzada alta y sombra de ojos tonos oscuros.

Si bien a Andrea Politti le gustó la prenda que diseñó la concursante, Charlotte Caniggia no se mostró muy entusiasmada por el atuendo y lo demostró cuando la conductora pidió su opinión.

“No me gustan los paillettes (brillos). Está bueno el vestido pero lo hubiese hecho un poco más marcando la cintura”, comenzó la hija de Mariana Nannis en su devolución. Sin embargo, esto no fue todo y luego procedió a hablar de la parte superior del diseño.

En cuanto al escote de la prenda, para Charlotte era demasiado profundo y en su opinión debería ser más cerrado ya que en caso de mujeres con pechos grandes este queda “un poco vulgar”.

“Y si me lo pongo yo no me quedaría bien. Me parece… Un cuatro le pondría. A mí no me quedaría bien y me lo tendría que poner yo”, cerró Caniggia mientras algunos de los presentes mostraban su descontento ante su comentario sobre el outfit.