Alberto Fernández: “Celebro que Guillermo Moreno se preocupe por la legalidad y no que entre con matones a una asamblea”

El Presidente le respondió al ex secretario de Comercio, quien había cuestionado la intervención de Vicentin, y recordó cuando irrumpió en una reunión de accionistas de Clarín en 2013 .

Fuego amigo. O no tanto. El anuncio de la intervención de la compañía Vicentin, con la intención final de expropiarla, generó rechazos al Gobierno desde varios sectores, incluso desde el propio peronismo. Uno de los más duros fue el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, quien afirmó que esa medida no se correspondía.

Este miércoles, el presidente Alberto Fernández volvió a defender la decisión, pero antes se tomó el tiempo para contestarle con dureza e ironía a quien fuera su compañero de Gabinete durante el primer gobierno de Cristina Kirchner.

"No quiero entrar en debate con nadie, celebro que se preocupe por eso. Quiero un Moreno que se preocupe por la legalidad antes que entre con guantes de box y matones a una asamblea. Celebro que se preocupe por la legalidad", apuntó Fernández en declaraciones a Radio 10.

El 25 de abril de 2013, Moreno encabezó una nutrida delegación kirchnerista, que incluía muchas personas que ni siquiera estaban autorizadas a participar de la Asamblea, como su esposa Marta Cascales y periodistas de C5N y del programa ultra K 6-7-8, a quienes les pedía que filmaran a los accionistas que representaban al Grupo Clarín.

A ellos Moreno les gritaba: "Váyanse de la conducción de la compañía", mientras los acusaba de no ser "buenos hombres de negocios". También insistía con su latiguillo de "Clarín miente" y que era "una empresa oscura".

Por esa situación, la Justicia procesó a Guillermo Moreno por el delito de "turbación de una reunión lícita".

La defensa de la intervención

Durante la entrevista, Alberto Fernández volvió a referirse a la intervención de Vicentin: "La empresa está en concurso de acreedores y lo que a nosotros nos preocupa es que si sigue en manos de los mismos accionistas estamos en riesgo de que la empresa quede en peores condiciones de las que está. Ese es el sentido de la intervención".

El Presidente dijo que habló con uno de sus accionistas: "Me llamó uno de los accionistas, Sergio Nardelli, tuve una charla con él y le expliqué que la medida no tiene vocación de perseguir ni sacarle derechos a nadie, por el contrario. Rescatar a una empresa argentina. Los acreedores externos representan el 40% de los créditos impagos".

En la misma línea, continuó: "Yo no reniego del capitalismo, es el mecanismo para funcionar, pero creo que se volvió muy injusto, muy concentrado. Intento construir un capitalismo más ético. En una sociedad todos ganan en la medida de lo que ponen. No me podría perdonar que queden 2.000 personas sin trabajo y 2.600 productores que le dan su producción a Vicentin".

Sobre la comparación con otras expropiaciones, como la de YPF, Fernández indicó: Las expropiaciones son para salvar las empresas. Pasó con YPF, con Aerolíneas... Intento que el control de la empresa quede en manos de expertos. No puse a un amigo mío, puse a técnicos de primer nivel con criterios empresariales".

Moreno subió la apuesta

Tras haber cuestionado públicamente la intervención de Vicentín, el ex secretario de Comercio K subió el tono y criticó con dureza a Alberto Fernández.

"El peronismo es muy serio y un gobierno que se dice peronista no puede hacer estas tonterías. Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada. No tiene facultades el Presidente para intervenir la compañía. Imposible. No hay capacidad legal para hacer eso", insistió este martes en diálogo con Radio 10.

"Imagínese lo que hubiese sido Macri si le damos esa facultad. Quieren apelar a una ley de la dictadura, firmada el 17 de enero del 77 por la peor dictadura de la Argentina", continuó Moreno.

Moreno dijo que la intervención de Vicentín "es de mocosos" y apuntó a Fernández. "Esto es propio de mocosos que no tienen envergadura de lo que están haciendo. Esto no es serio. El Estado no puede hacer negocios con empresas privadas, y ésta es una empresa privada".

Más allá de las críticas al Gobierno por la expropiación, Moreno habló en duros términos de la gestión. "¿Cómo me va a gustar un ministro de Economía que dice que quiere hacer una economía social de mercado como Alsogaray? Yo soy peronista, quiero una economía justicialista". Y siguió: "(Alberto) No tiene plan. Si lo tiene, lo verbalizó el ministro de Economía y expresó una barbaridad para los oídos peronistas".

