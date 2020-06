Juntos por el Cambio: la intervención a Vicentin unió en el rechazo a duros y moderados

Duros y moderados, con funciones ejecutivas y partidarias, legisladores confrontativos y conciliadores. Los referentes de Juntos por el Cambio mantuvieron los matices, pero coincidieron en endurecerse con el rechazo a la intervención y el proyecto de expropiación de la cerealera Vicentin anunciada por Alberto Fernández. La reacción incluyó una denuncia penal y un tono más crítico de dirigentes que esquivaban la pelea como María Eugenia Vidal y Rogelio Frigerio.

“Peligroso, ilegal e inconstitucional”, fue la primera respuesta de la coalición opositora en un documento firmado por autoridades y legisladores del PRO, la UCR y la Coalición Cívica el mismo lunes, en el que remitieron a otras expropiaciones y a Hugo Chávez. Luego, un grupo de diputados presentó una denuncia penal contra el Presidente por el presunto delito de abuso de autoridad.

“El Poder Ejecutivo Nacional carece de facultades para apropiarse de la gestión de una empresa privada, cualquiera sea el estado de su patrimonio y el alcance de sus deudas, pues ello implica la violación de uno de los principios esenciales de nuestro sistema constitucional: la propiedad privada es inviolable y nadie puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley”, fundamentaron Federico Angelini, Waldo Wolff, Gisella Scaglia, Pablo Torello, Alvaro de la Madrid, Luis Petri y Marcela Campagnoli. Los legisladores también adelantaron el rechazo al proyecto que se discutirá en el Congreso: “Las normas de esa naturaleza son insanablemente nulas y quienes las emitan serán considerados infames traidores a la patria”.

Los referentes de la llamada ala dura de la coalición opositora avanzaron con fuertes cuestionamientos a la iniciativa del Gobierno. “El Presidente tenía elementos para encontrar soluciones y, sin embargo, decidió la más polémica: la ilegal. Sorprende que un abogado incurra en semejante delito”, apuntó Patricia Bullrich, titular del PRO, y adjudicó la medida a Cristina Kirchner. “Quieren que Argentina se transforme en Venezuela, pero les va a costar. Vienen por eso. Si no nos organizamos bien es probable que lo logren, pero podemos detenerlos. Tenemos que ganar la calle y no dividirnos”, propuso Alfredo Cornejo en una charla abierta por Zoom con Wolff.

A su vez, así como las declaraciones de Santiago Cafiero -“con Macri esta pandemia hubiera sido una catástrofe”- habían unificado a los diferentes sectores, exponentes del posicionamiento moderado también rechazaron el anuncio en las últimas horas. “Está claro dónde están nuestros límites, con Vicentin dejamos clara nuestra postura”, dijo Vidal en una reunión virtual del Foro federal de legisladores provinciales de Juntos por el Cambio. “No se trata de un Estado más grande o más chico, se trata de un Estado mejor. Una cosa es un Estado presente, otra un Estado omnipresente. Yo ese Estado no lo quiero. No es de cualquier manera la intervención del Estado en la economía, lo de Vicentin es una muestra de eso”, reforzó la ex gobernadora bonaerense en el encuentro organizado por Cristian Ritondo.

Aun así Vidal ratificó su postura de evitar la confrontación e intentar salir de la grieta para ampliar el volumen y las posibilidades del PRO hacia adelante. “En la pandemia nadie tiene nada para ganar, todos los días contamos muertos. No hay espacio para hacer política ni para sacar ventaja”, bajó línea a los dirigentes, y agregó: “Si seguimos apostando a la grieta, tal vez ganamos una elección, pero no sé si vamos a poder transformar. Tenemos que construir un nuevo lugar para el PRO y para Juntos por el Cambio”.

Frigerio fue otro de los ex funcionarios que se pronunció en contra de la confrontación salió a cuestionar la decisión de Alberto Fernández. “El Poder Ejecutivo no puede intervenir en una empresa privada que ya está bajo la administración judicial. Puede interpretarse como una confiscación y el Estado perder un juicio millonario, como ha ocurrido. No aprendemos más de los errores”, dijo a radio La Red el ex ministro del Interior.

