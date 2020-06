Miguel Pichetto será Auditor General

El ex compañero de fórmula de Mauricio Macri, Miguel Pichetto, finalmente será auditor general de Nación. Los tres partidos que integran Juntos por el Cambio acordaron su postulación y este miércoles la oficializaron en una reunión con el titular de la Cámara baja, Sergio Massa.

Macri quería que Pichetto sea el titular de la AGN. Sin embargo, el radicalismo -porque tiene mayor cantidad de bancas en el Congreso- le ganó esa pulseada al PRO y logró imponer a Jesús Rodríguez para ese cargo.

Sin embargo, para ocupar la jefatura de la Auditoría, Rodríguez dejó su lugar como auditor raso y se lo ofreció al PRO, que decidió que sea Pichetto quien termine con los cuatro años de mandato que quedan.

"Creemos que es un hombre conocedor del Estado, muy valioso para un puesto de control como es la auditoría. Además de la experiencia que tiene", aseguró Ritondo a Clarín y destacó: "Más allá de que es una propuesta del PRO, fue acompañada por todo Juntos por el Cambio".

Este miércoles oficializaron la postulación de Pichetto en una entrevista con Massa, a quien le entregaron el pedido formal de designación de Pichetto para la AGN, firmado por el interbloque.

De la reunión participaron los jefes de los tres bloques de Juntos por el Cambio: Cristian Ritondo (PRO), Mario Negri (UCR) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica).

La Cámara de diputados deberá tratar en el recinto su candidatura.

Si bien no se descartan algunas objeciones dentro del Frente de Todos, el oficialismo no puede bloquear la designación de un cargo que está destinado a la oposición.

De todas maneras, es poco probable que lo hagan. El ex senador peronista, enemistado con Cristina Kirchner, fue la llave que bloqueó en reiteradas oportunidades el desafuero de la ex presidenta en el Senado, pedido por el juez fallecido Claudio Bonadio. También lo hizo con el ex mandatario Carlos Menem.

Así, Juntos por el Cambio contará con tres auditores en la AGN: Jesús Rodríguez como su titular, el también radical Alejandro Nieva y Miguel Pichetto por el PRO.

La elección de Pichetto da por terminada una larga discusión dentro de JxC por los auditores. Pichetto estaba dispuesto a ser el presidente de la AGN pero después, cuando se abrió la pelea interna, decidió dar un paso al costado.

"No voy a dividir el frente opositor por un cargo. Nunca pedí ese cargo, ni formaba parte de mi interés ocupar un espacio en la Auditoria. Esta fue una propuesta que hizo el expresidente (Mauricio) Macri, que indudablemente tiene legitimidad para plantearlo porque lo que se va a poner en revisión en este período es su gobierno", había señalado en su momento.

Por eso, ahora, el PRO debió convencerlo para que acepte. Ritondo y el diputado Alvaro González se pusieron al frente de esa tarea y lo consiguieron.

Después de saltar del peronismo a Juntos por el Cambio, Pichetto se mantuvo alejado de la exposición pública y en sus últimas apariciones se mostró muy crítico del gobierno de Alberto Fernández.

Incluso, fue uno de los que salió a defender a Macri a raíz de la causa sobre espionaje abierta tras la denuncia de la titular de la Agencia Federal de Inteligenica (AFI), Cristina Caamaño.

"La parte de la denuncia que se refiere a los periodistas me parece una verdadera tontería. Los datos parte del protocolo de cualquier reunión de nivel internacional donde vienen los principales presidentes del mundo, es información pública y es un control que hace el Estado sobre los que ingresan", sostuvo.

Sobre el supuesto espionaje ilegal a dirigentes políticos dijo que "no cree" que Macri "esté involucrado o tenga algún nivel de responsabilidad en el seguimiento de alguna persona o en escuchas telefónicas". También defendió el decreto que transfirió las escuchas a la órbita de la Corte Suprema. "Las escuchas se podían hacer en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia, las demás eran todas ilegales", apuntó.

