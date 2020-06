Barbie Vélez encandiló con su look de entrecasa: “Es imposible que me vuelva a poner un jean”

Barbie Vélez es una de las joven que más repercusión genera en la redes sociales. Con tiempo para conectarse con sus seguidores, la hija de Nazarena Vélez impacta cada vez que realiza una publicación. Mientras la cuarentena sigue en marcha, la artista busca formas para aprovechar el tiempo y no duda en compartirlo con todos.

Hace días atrás sorprendió a sus seguidores de Instagram con un novedoso “life hack” sobre cómo llenar un determinado tipo de termo sin retirar una de sus tapas. Hace poco también mostró el backstage de su participación en Mamushka y su emoción tras recibir un “like” del cantante guatemalteco, Ricardo Arjona.

Fiel a su estilo, esta vez quiso compartir con sus seguidores de Instagram su look preferido para estar en su casa. Como no podía ser de otra forma se trata de una combinación de pantalón y remera muy cómodos. “Siento que es imposible que me vuelva a poner un Jean post cuarentena ! Alguno en la misma? 🤷🏻‍♀️ “, escribió Barbie Vélez.

Inmediatamente los seguidores de la artista reaccionaron con una gran cantidad de me gusta y cientos de comentarios. “Divinura”, “Estoy en jogging todos los dias, ame tu video en youtube ❤❤❤”, “Real, la otra vez me puse un chupín y sufrí”, “Siempre tan bellísima Barbie”, “Hola Barbie, me pasa lo mismo. Vivo en joggins, son tan cómodos. Después me tendría que comprar unos lindos para salir 💜😙”, escribieron.