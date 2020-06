Duhalde le pidió al Presidente que revea la expropiación de Vicentin y le realizó una dura advertencia

“Puede quedar en la historia como un fracasado más”, expresó el ex Jefe de Estado

El ex presidente Eduardo Duhalde aseguró hoy que el proyecto anunciado por el Gobierno para expropiar Vicentin puede “perjudicar el presente y el futuro del país", por la delicada situación financiera y el impacto que tendrá la cuarentena sanitaria para prevenir la propagación del coronavirus. En este sentido, le pidió a Alberto Fernández que revea la decisión y le hizo una advertencia: “Puede quedar en la historia como un fracasado más”.

“No tengo en este momento contacto con Alberto, pero lo conozco, es un hombre responsable, y esto ha tomado un cariz que no conviene; ya hay demasiados problemas como para meternos en otro problema en el que tenemos que poner dinero, por eso miro la postura de (el gobernador de Santa Fe, Omar) Perotti, que habla de un acuerdo sin expropiación, que pero con injerencia del Estado a través de la intervención”, explicó Duhalde.

El pasado lunes, y a través de una conferencia de prensa, Alberto Fernández anunció que el Estado nacional intervino a la exportadora de cereales Vicentin, la sexta empresa del sector agroexportador, y que tiene una deuda total de USD 1.350 millones. Bajo el argumento de recuperar la soberanía alimentaria del país, también comunicó que el Gobierno buscará expropiar los activos de la empresa.

Luego de las manifestaciones políticas y populares en rechazo a esta iniciativa, Duhalde afirmó que estas reacciones “tienen que hacer pensar al Gobierno”, porque “Argentina no está en condiciones de invertir plata en ningún lado, la plata que hay, la poca, hay que usarla para otras cosas”.

“Vamos a terminar como en otras expropiaciones, donde terminamos perdiendo, y Argentina no está en condiciones de de perder nada”, analizó el ex presidente, en una entrevista con la periodista Nancy Pazos, en la radio Rock and Pop.

Consultado por la injerencia de la vicepresidenta Cristina Kirchner en el proyecto para expropiar Vicentin, Duhalde señaló: “Nadie duda de que Cristina tuvo que ver absolutamente en que Alberto esté donde esté. Estuvo gobernando 8 años, y eso no se puede ignorar; pero de no ignorar a tomar decisiones que van a perjudicar el presente y el futuro... Eso creo que no lo debe hacer, sino va a quedar en la historia como un fracasado más”.

En otro pasaje de la entrevista, aseguró que el Jefe de Estado es una persona “reflexiva, y sabe que agravar la situación es muy malo para el futuro del país". “No se debe redoblar la apuesta, eso es malo, porque para salir de lo que viene después de la peste vamos a necesitar al empresariado, a los trabajadores, a los bancos argentinos, y si no hay confianza no van a poner la plata quienes la tienen”.

Por otro lado, y frente a la reacción adversa que generó el proyecto oficial en la opinión social, el Presidente resolvió mantener la intervención de la empresa por 60 días y luego decidirá si es necesario que el Estado ocupe una empresa en concurso de acreedores y con una deuda millonaria.

Mientras tanto, recibirá en la quinta de Olivos, a las 18, al CEO de Vicentin, Sergio Nardelli, que maneja el 10 por ciento de las exportaciones de soja, produce biodiesel, lácteos, vinos y es clave para miles de productores de Santa Fe y Córdoba. También está previsto que participen del encuentro, entre otros funcionarios, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Producción, Matías Kulfas, y el interventor de la empresa, Gabriel Delgado.

