“A Alberto Fernández se le ve la hilacha y quedó desnudo”: Guillermo Moreno, indignado

El periodista Daniel Tognetti invitó a su programa a Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio Interior, y ambos analizaron la polémica que se desató por la intervención de Vicentin. El ex funcionario ya expresó que no está de acuerdo con la expropiación de la empresa y, en esta oportunidad, arremetió de lleno contra Alberto Fernández por su manera de manejar esta situación.

“Alberto utiliza la argumentación de Grupo Clarín. A Alberto Fernández se le ve la hilacha y quedó desnudo porque utilizó los mismos argumentos del Grupo, que se apropió del papel prensa en la sala de tortura. Vos no me podés decir que no estás de acuerdo con eso porque los argumentos son públicos, eso lo decía Clarín y ahora lo dice Alberto”, acusó de manera acalorada en el inicio de la entrevista.

De acuerdo con su postura, el presidente de la Nación está utilizando una ley que se instaló durante la dictadura. Luego de escuchar estos planteos, le indicó a Moreno que “está en uno de los pocos programas que tiene una mirada crítica hacia Alberto”. Esto le dio pie al ex funcionario para dividir las aguas dentro del Frente de Todos. “Lo que yo agrego es que parece ser que Cristina tenía razón cuando le dictó el libro a Sandra Russo, porque la misma Sandra Russo le dice a Cristina en ese libro que teníamos en el Gobierno un personaje que respondía a Magnetto y ahí tenés la prueba. No se equivocó Cristina, evidentemente”, determinó.



Todo este cuestionamiento se basa en la imparcialidad que intenta demostrar Alberto Fernández en sus posturas. Sin embargo, Guillermo Moreno ya expresó que está en contra de la intervención de Vicentin, es por ello que el conductor de ‘Siempre es hoy’ le consultó sobre esta posición que tomó y, un poco, lo provocó. “La posición editorial de hoy del Grupo confluye con tus argumentos, ¿podemos decir que en la causa Vicentin están en acuerdo Clarín y Moreno?”, le preguntó.

“No, vos sabés que no. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Clarín tortora, está fuera de la ley”, manifestó un tanto indignado por este cuestionario. A lo que contestó Tognetti sarcásticamente: “Es lo mismo que dice Clarín, hay que respetar la división de poderes y los procedimientos”. La discusión siguió y, en este punto, Moreno le dio la razón al medio de comunicación: “¿No hay que hacerlo? ¿Una vez que Clarín se ajusta a derecho vos querés estar en contra?”.

En el final esta discusión subió bastante de tono. De acuerdo con el periodista hay ciertos resquemores entre Alberto Fernández y Guillermo Moreno. “Más allá de esta discusión legal, me da la sensación que el reproche es político. Está enojado con Alberto, ¿por qué razón? ¿Está enojado porque no lo convocaron?”, le consultó. “No, esas es una estupidez. Yo soy de una generación donde los cargos lo ocupaban los gorditos que iban a al arco. Los de verdad no ocupaban los cargos. Yo hago política por el bien común, por la felicidad del pueblo, la grandeza de la patria. Yo creo que los proyectos son colectivos y no individuales. Los peronistas construimos comunidad. Me ofendés si pensas que estoy enojado porque no me dieron un cargo, a Moreno no le gusta eso”,

Por último, el ex funcionario llamó a Alberto Fernández a que recapacite. “Espero que el presidente se ajuste a derecho. Si el presidente se ajusta al derecho en la intervención, como están señalando ahora que es que juez decide desplazar al directorio, eso está perfecto, después construirá la mayoría”, concluyó el ex secretario de Comercio.

Con información de www.elintransigente.com