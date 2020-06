Cristina Kirchner acusó al macrismo de ser una “asociación ilícita”

La vicepresidenta Cristina Kirchner apuntó este jueves contra Mauricio Macri por la causa por presunto espionaje en su contra por parte de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en la que también estarían involucrados dirigentes políticos, empresarios y religiosos.

En un video que subió a su redes sociales, la vicepresidenta dijo que el gobierno de Macri estuvo detrás de la red de espionaje: "La asociación ilícita eran ellos", remarcó en un mensaje que dura cuatro minutos y en el que también apuntó contra "los medios de comunicación", una de sus grandes obsesiones.

"Mientras el juez nos explicaba la articulación entre narcotraficantes, agentes y funcionarios de la AFI, policías de la Ciudad, agentes del Servicio Penitenciario Federal, de la PSA, periodistas, denunciadoras seriales y hasta una alta funcionaria de la unidad presidencial de Macri, pude enterarme ahí cómo se abrió la trama mas escandalosa de la que se tenga memoria en tiempos de democracia", relató.

El martes pasado, la ex presidenta fue citada como testigo para que la notifiquen en la causa por supuesto espionaje en su contra. El juez federal de Lomas de Zamora, que lleva el caso, le mostró durante tres horas las supuestas pruebas del espionaje ilegal. Ese día, la ex presidenta también había subido un video en el que había subido al ring al ex presidente Macri.

Tras conocer las pruebas, Cristina pidió ser querellante en el expediente. La misma actitud tomó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien sería víctima de la misma estructura de espionaje, tras presentarse ante el juez.

En el nuevo video Cristina dice que la red de espionaje tenía como objetivo "destruir a la oposición" y contó que el juez le mostró "seguimientos" sobre su persona, el Instituto Patria y Unidad Ciudadana. "Mientras escuchaba las grabaciones que hablaban de los seguimientos sobre mi persona, no podía dejar de pensar en Máximo y Florencia, que están acusados de formar parte de una asociación ilícita conmigo, su madre, como jefa", remarcó.

"¿Qué increíble, no? Pensar que armaron cuatro causas en Comodoro Py por cuatro asociaciones ilícitas diferentes. Ahora, finalmente, entiendo la verdadera razón de esa obsesión con las asociaciones ilícitas. En realidad, estaban proyectando lo que ellos hacían. Casi para [Sigmund] Freud. Lo de la proyección, digo, ¿no?", ironizó.

La ex presidenta cuenta con varios procesamientos en su contra y elevaciones a juicio oral. Todos esos procesos fueron avalados por los jueces de instrucción y luego por las cámaras correspondientes antes de ser elevados a juicio oral. Además, enfrenta un juicio oral por corrupción en la obra pública. Muchas de esas causas se iniciaron antes del Gobierno de Macri y tomaron impulso durante su gestión.

Parte de la estrategia del kirchnerismo más duro y de la vicepresidenta apunta a voltear las causas en su contra. Por eso, ahora busca vincular el supuesto espionaje ilegal con las investigaciones en su contra.

En el tramo final del video la vicepresidenta apunta contra los medios. "Todo esto ha sido algo más que cobertura mediática de los medios hegemónicos. Es sencillamente complicidad política con todo lo que pasó en Argentina".

Esta causa de espionaje empieza a crecer a la par que el Gobierno de Alberto Fernández impulsa varias denuncias en la Justicia por presunto espionaje durante la gestión de Cambiemos.

La interventora de la AFI, Cristina Caamaño, primero denunció que encontró un "disco rígido" con datos de personas que habrían sido pinchadas. La Justicia debe corroborar primero si ese disco no fue alterado.

Además, denunció que encontraron sobres en una caja fuerte donde había fichas de periodistas que participaron del G20 y la Cumbre de Comercio durante el macrismo. Aunque esos datos fueron encontrados en enero pasado (hace cinco meses), Caamaño los presentó en la Justicia el viernes pasado dos días antes del día del periodista.

