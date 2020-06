Con el foco puesto en la economía de la pospandemia, Alberto Fernández viajará a Catamarca y La Rioja

Con la mira puesta en la economía de la pospandemia, Alberto Fernández continuará su recorrido por el interior del país este viernes, cuando visitará las provincias de Catamarca y La Rioja.

Por un lado, se mantienen las especulaciones con respecto a que el Gobierno podría dar marcha atrás con algunas flexibilizaciones, luego de que este miércoles el Presidente declarara que, dado el aumento de casos de coronavirus, “deberíamos estar en la fase 1, que es la cuarentena absoluta”. Sin embargo, la realidad en el interior del país es muy diferente a la del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se da el foco de contagios de COVID-19. De hecho, salvo algunos distritos puntuales, el resto de las provincias avanzó hacia la fase 5 de la cuarentena, denominada “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”.

Fuentes gubernamentales le informaron a Télam que las visitas que hará el Jefe de Estado en La Rioja y Catamarca se dan en el marco de la agenda federal que viene desarrollando con sus visitas a provincias de todo el país. En estas últimas semanas ya viajó a Santiago del Estero, Neuquén, Formosa, Tucumán y La Pampa.

Mañana, Alberto Fernández estará arribando a La Rioja en horas del mediodía. Así lo confirmaron desde el Gobierno de esa provincia, quienes resaltaron que se dará en el contexto de la reapertura de la empresa Hilados, cerrada durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri.

La secretaria de Comunicación provincial, Luz Santángelo, informó que una vez que haya arribado al aeropuerto Vicente Almandos Almonacid, el mandatario tendrá su primera actividad junto al gobernador Ricardo Quintela con la reapertura de esa fábrica, que da trabajo a más de 150 riojanos.

“Esta visita de Fernández se da en el marco del relanzamiento del programa de desarrollo de parques industriales que se está haciendo en muchas provincias”, informó la funcionaria riojana. “Después de un recorrido a la planta de la empresa Hilados junto al gobernador, el Presidente firmará un convenio con la fábrica ENOD en la residencia oficial de gobernadores, con la que se generarán 200 puestos de trabajos directos”, agregó Santángelo.

Fernández y Quintela brindarán luego una conferencia de prensa, almorzarán en la residencia y partirán juntos hacia Catamarca este mismo viernes.

Allí el Presidente tiene previsto una recorrida por el Hospital monovalente Carlos Malbrán. El mismo se inauguró el pasado 15 de mayo expresamente para atender potenciales enfermos de COVID-19, pero afortunadamente casi no se utilizó, dado que Catamarca es la única provincia del país que no registró casos de coronavirus desde que la pandemia comenzó a avanzar en el país. Asimismo, desde el Gobierno catamarqueño informaron que está previsto que el Presidente brinde una conferencia de prensa en el Centro de Innovación de la provincia.

Tanto La Rioja como Catamarca avanzaron hacia la etapa de distanciamiento social, preventivo y obligatorio. Dado que hasta el momento lograron controlar la situación epidemiológica, desde el pasado lunes estos distritos fueron habilitados por el Gobierno Nacional a realizar actividades deportivas, artísticas y sociales, siempre que se respeten las reglas de conducta de distanciamiento e higiene y que no impliquen una concurrencia superior a 10 personas.

Con respecto a las actividades económicas, industriales, comerciales o de servicios, se aclaró que serán habilitadas en estas provincias siempre y cuando posean el protocolo de funcionamiento específico y se “restrinja el uso de las superficies cerradas hasta un máximo del 50% de su capacidad".

El último viaje de Fernández había sido la semana pasada a Neuquén, donde junto al gobernador Omar Gutiérrez inauguró una planta de tratamiento de líquidos cloacales en Villa La Angostura. La obra, que se había iniciado durante la gestión de Mauricio Macri, fue desarrollada por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, demandó una inversión de 196 millones de pesos y beneficia a 13.000 vecinos.

“Estoy feliz de venir a terminar la obra que empezó otro gobierno que me precedió. La Argentina no nació el día que yo llegué al Gobierno, ni va a morir cuando me vaya. Tenemos que construir la Argentina entre todos y todas, y que no sea patrimonio de unos u otros, que sea de los argentinos”, sostuvo el Presidente en esa ocasión en tierras neuquinas.

