“Siempre viví queriendo tapar mi panza”, Ailén Bechara mostró su cuerpo real y sin filtro

Mientras transita la cuarentena obligatoria, Ailén Bechara decidió llamar a la reflexión a sus seguidores en las redes sociales con una fotografía sin filtro junto a un mensaje en donde habló de las apariencias.

En su cuenta personal de Instagram, Ailén Bechara compartió una fotografía en donde se la ve al natural junto con una profunda autocritica por cómo se manejó con su carrera, lo cual hizo reflexionar a sus fanáticos.

En la foto se la puede ver a la ex participante del Bailando posando al aire libre y de manera relajada con una calza negra y un top deportivo, prendas que muestran su figura completa y sin ningún tipo de modificación.

“¿Ven que no todo es lo que parece? Es la pose, la luz, el enfoque. Es muchas veces, la irrealidad que queremos mostrar”, comenzó diciendo la rubia y luego siguió: “Hace mucho quiero hacer este posteo. Quiero Contarles un poco de mi y las miles de inseguridades que siempre me produjo mi cuerpo”.

“Ya cansada de tener que posar para la foto y siempre salir bien, con un cuerpo que “posado” sale bien, pero jamás fue mi realidad. Siempre viví queriendo tapar mi panza, esa parte que tanto me incomodaba. Quería el cuerpo que me mostraban las revistas o blogs”, explicó la ex azafata de Guido.

Además, Ailén Bechara siguió: “Jamás tuve panza chata, cosa que me produjo miles de transtornos y problemas a lo largo de mi vida. Muchos dirán: ‘Pero vivís de eso, ¿cómo hiciste?’ No se imaginan las cosas que he hecho para estar con el cuerpo deseado. Pasé por miles de dietas, dietas de moda, gimnasios, médicos, cirugías. Pasé por tanto que es una locura”.

“¿Ir a la playa y sentirme libre? Todavía recuerdo aquel verano donde no me sacaba la remera para que no vean mi panza. Siempre quería mostrarme súper bien y perfecta. Pero ya basta! Muchas mujeres me motivaron e incentivaron a mostrarme como soy. Soy real, soy humana. No estoy embarazada. Amo comer! Trato de ser saludable y llevar una vida y sana. Pero mi cuerpo es este, lo acepto y lo amo”, expresó la modelo.

También, la bailarina llamó a la reflexión: “Quiero decirles, que dejen de compararse, de juzgarse. La vida real y la vida misma no pasa por Instagram. Todos elegimos la mejor foto para publicar, pero no quiere decir que esa sea la realidad. Todas o la gran mayoría tenemos panza, celulitis, rollos, hinchazón”.

Por último, la ex del Bailando dijo: “Ámense!!!!!! Así como son. Está bien tener objetivos o querer estar mejor y sentirse mejor, pero no la obsesión. Puede que muchos critiquen, puede que muchos apoyen, puede que muchas hayan pasado lo mismo o lo estén atravesando. Solo ámense! No importa la mirada del otro. Solo importa todo el amor que tengas para darte a vos mismo”, finalizó en la publicación que recibió cientos de comentarios.