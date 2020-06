Mariana Nannis denunció a Claudio Caniggia por lavado de dinero y defraudación al Estado

La relación entre Mariana Nannis y Claudio Caniggia nunca fue de perfil bajo. En la mayoría de los años que estuvieron casados siempre se destacaron por estar en todas las tapas de las revistas y en la televisión.

Desde su separación, Mariana Nannis siempre ha salido a contar detalles que no se conocían de la pareja y hasta confirmar ciertas maniobras ilícitas que habría hecho su ex marido cuando era jugador de fútbol.

La ex modelo había acusado que Caniggia había ocultado su patrimonio para evitar darle lo que le correspondía a la madre de sus hijos como división de bienes. Y en las últimas horas, Mariana volvió a ser noticia por una acusación contra su ex pareja.

Mientras la causa por la división de bienes avanza en la Justicia, y en un principio Nannis no podía hablar de su ex pareja, por un fallo a su favor Mariana ya está habilidad para poder decir lo que quiera y contar más sobre las denuncia de violencia de género que le hizo a Caniggia.

El abogado de la madre de Charlotte y Alex, habló con Ángel de Brito en “El Espectador” y confirmó que la Justicia revocó el fallo que le impedía a su defendida divulgar y reproducir información a terceros. Desde este momento, el abogado confirmó que “podrá referirse a la pareja de su todavía marido y también de sus negocio y reclamos”.

“Yo no tengo que ver nada con ningún contrato, si nunca me mostraron nada. A mí no me dejaban ir a ninguna reunión pero encontré un pendrive y están todos en el horno. Estaba en mi casa y lo iba a tirar a la basura. Pero lo traje en la valija, lo abrí en el Hotel Alvear y dije ¡a la madonna!”, había dicho Nannis.

Por último, furiosa por la situación dijo: “No tengo miedo, Tendrían que tener miedo los que ocultaron todo el patrimonio. Yo no tengo que tener ningún miedo. No oculté nada a nadie”.