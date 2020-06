La pelea por Vicentin llegará al Congreso con ritmo de zamba: los votos clave serán de “los cuatro de Córdoba”

Habrá que prepararse para oír el sonido de guitarras y bombos como telón de fondo. Cuando aterrice en la Cámara baja el proyecto oficial para expropiar la cerealera Vicentin el debate podría hamacarse al ritmo de la Zamba de Alberdi o de la Luna Cautiva. Es que los votos clave serán de "los cuatro de Córdoba".

Claro que en este caso no se trata del grupo folclórico que suele desfilar por Cosquín, sino del cuarteto que más fielmente representa en el Congreso las posturas del gobernador Juan Schiaretti. Lo integran Carlos Gutiérrez, Claudia Márquez, Paulo Cassinerio y Alejandra Vigo. Nótese que, a diferencia de los conjuntos tradicionales, acá se cumple la paridad de género. Y que Vigo es la esposa del gobernador.

Gutiérrez fue designado jefe del mini bloque Córdoba Federal, tras ser el único diputado electo por la boleta corta que impulsó Schiaretti el año pasado. Fue antes de iniciar un acercamiento paulatino al vencedor de esa elección, Alberto Fernández. Gutiérrez -que ejerció el mismo rol en la Legislatura provincial- acaba de recibir instrucciones del gobernador para mantener el más absoluto hermetismo sobre el proyecto de expropiación.

El resto de las bancadas ya estuvo emitiendo opiniones -o al menos insinuaciones- sobre las posiciones que adoptarán cuando irrumpa el debate, luego del tránsito inicial por el Senado que planeaba hasta este jueves el Poder Ejecutivo.

De esa lectura surge que el oficialismo, con sus 118 votos (el del presidente de la Cámara, Sergio Massa, no cuenta para una ley que no requiere de mayorías especiales), tendría los números ajustadísimos para alcanzar los 129 que necesitará para asegurarse la mayoría y no pasar sofocones.

Por el momento, el mendocino inclasificable José Luis Ramón es el único aliado que le garantizó su respaldo, Maneja un interbloque federal de 8 miembros, pero está por verse si lo arrastra por completo. Aún de ser así, al Gobierno le quedaría por convencer a los dos diputados de izquierda, que el jueves presentaron un proyecto alternativo para que no se indemnice a la empresa, como exige el artículo 17 de la Constitución Nacional. Una tarea similar debería encarar con la neuquina Alma Sapag. que responde al gobernador Omar Gutiérrez.

Allí es donde talla el interbloque de 11 que se armó en torno al lavagnismo y en el que abrevan los cordobeses de Schiaretti. Ya los tres de Consenso Federal le dieron la espalda al plan oficial, tal como hizo público el propio Roberto Lavagna. Otros dos, Eduardo Bucca y Miguel Zottos, en temas sensibles juegan cerca del ex ministro. Los dos santafesinos, el socialista Enrique Estevez y el ex radical Luis Contigiani (presentó otro proyecto alternativo para conformar una empresa mixta), tendrán respirándoles en la nuca una sociedad civil conmocionada.

Por lo tanto, Fernández no tendrá alivio sin la ayuda de Schiaretti. Dicen que el gobernador orejea la postura de la "pampa gringa", de los productores, de su colega y "amigo" Omar Perotti. Tal vez consultará a último momento con la almohada para definir, con una zambita como telón de fondo.

Con información de www.clarin.com sobre una nota de Marcelo Hugo Helfgot