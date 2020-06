Así se cuida Perotti del coronavirus

"El gobernador está muy bien y sin riesgo", le dijo una alta fuente de Salud. Omar Perotti mantuvo el jueves por la tarde una reunión con el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien suspendió este viernes un viaje a Catamarca por una alerta de contagio en su círculo cercano.

Mientras el Presidente estaba en La Rioja se conoció que el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, había tenido un resultado positivo de Covid-19.

Ese jefe comunal había estado en contacto, 48 horas antes, con el Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, quien se encontraba en la comitiva que acompañaba a Fernández en su visita a La Rioja y que tenía una segunda etapa en Catamarca.

Por ese motivo, UNO Santa Fe consultó a una alta fuente del Ministerio de Salud de la provincia quien confirmó que "el gobernador está muy bien y sin riesgo". El mandatario santafesino, por sus funciones, debe viajar de forma periódica a la ciudad de Buenos Aires, una de las zonas de mayor circulación del virus en el país.

Si bien Perotti cumple con un estricto protocolo para cuidar su salud, cada viaje supone un riesgo. El más reciente fue el que realizó para mantener una reunión con el Presidente, parte de su gabinete y directivos de la empresa Vicentin intentando encontrar una solución a la crisis de la firma agroexportadora más importante de la provincia.



En la última reunión de Omar Perotti con el Presidente y los directivos de Vicentin no se utilizó tapabocas pero, aseguran, se garantizó el distanciamiento social.

De todas formas, desde Gobernación aclararon que Arroyo, luego de estar con Insaurralde, no mantuvo contacto con Fernández hasta este viernes por la mañana cuando partieron a La Rioja. Mientras que el Presidente y Perotti se reunieron el jueves por la noche. "Ahí no hay posibilidad de contagio", aseguran.

El protocolo

Cuando el gobernador viaja toma las mismas medidas básicas de higiene, como el lavado de manos, limpieza de las suelas del calzado y uso de tapabocas, que cumple cualquier persona y mantiene el distanciamiento con el resto de las personas. Eso hace que al viajar a Buenos Aires, Rosario o cualquier otro punto de la provincia lo haga en un auto en el que sólo puede ir el chofer. Mientras que si la actividad requiere que otro funcionario deba asistir junto a Perotti, lo debe hacer en otro vehículo.

Al momento de las reuniones también hay reglas que se deben cumplir, tanto cuando son en Casa de Gobierno o en lugares que el gobernador visita. Todas las personas que asisten al encuentro deben tomarse la temperatura, se debe pasar el calzado por las rejillas para higienizarlo, se toma registro de nombre y apellido a todos tanto en el ingreso como en el egreso y se mantiene un distanciamiento prudencial.



El protocolo que sigue el gobernador Omar Perotti le exige ir a cada actividad con tapaboca.

Por otra parte, el mandatario santafesino solo puede reunirse con una persona en su despacho y al momento de hacer reuniones con un grupo numeroso se eligen los salones más grandes de Casa de Gobierno. Además, Perotti debe utilizar la mayoría del tiempo el tapabocas. Solo en las reuniones donde se puede garantizar un distanciamiento suficiente, como en la que mantuvo este jueves con el Presidente, no lo utiliza.

Además de los cuidados personales del gobernador, también hay un protocolo que deben cumplir todos los trabajadores que desarrollan funciones en Casa de Gobierno, que incluye los mismos cuidados que debe tener Perotti. Por otro lado, se hizo una reestructuración de las oficinas para que no haya tantas personas en pocos metros cuadrados y se pueda garantizar el distanciamiento.

Si bien todos los gobernadores y el Presidente extreman los cuidados de su salud en el marco de una pandemia como la que vive el país, lo que sucedió este viernes con Alberto Fernández es una muestra de la exposición que tienen los dirigentes políticos con responsabilidades de gobierno. Perotti no está ajeno a esos riesgos y extremó sus cuidados.

