Patricia Bullrich: “El mayor préstamo de plata de Vicentin fue durante el kirchnerismo”

Patricia Bullrich, presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad de la Nación de de Mauricio Macri, habló del duro documento opositor en el que acusan al gobierno de un plan de impunidad y afirma que "es un intento de igualación, de meter en el barro a un gobierno que ha sido absolutamente institucionalista". Además, acusa al gobierno de "armar causas".

"Ha habido un documento muy contundente de parte de la mayoría de la dirigencia política de Juntos por el Cambio, legisladores a montones, senadores. Hoy van a seguir los legisladores provinciales, los presidentes de partidos, intelectuales. Demostrando que acá, frente a toda la teoría que empezó hace casi ocho meses del lawfare, (hubo un intento) de querer limpiar toda la escena de la corrupción del kirchnerismo anulando las causas", remarcó Patricia Bullrich en diálogo con el programa "Sábado tempranísimo" de radio Mitre.

"La estrategia es golpeo para intentar que mis causas tengan el mismo valor que las que estoy presentando. Es un intento de igualación, de meter en el barro a un gobierno que ha sido absolutamente institucionalista. Y lo demostramos con esa nota que se ha presentado y hoy está en muchos diarios del país", agregó la ex ministra de Seguridad.

"Está muy claro que el préstamo mayor de plata que tuvo Vicentin fue en la época del kirchnerismo con más de 200 millones de dólares, y que era una empresa absolutamente lógica para recibir prefinanciación de exportaciones. Eso de acusar de lavado de dinero sin fundamento alguno, sin ningún tipo de investigación previa, parece algo tirado de los pelos en el mismo día en el que se intenta expropiar la empresa, algo totalmente irregular y fuera de nuestra Constitución. Además, desde una intervención que no es judicial", remarcó sobre el proyecto de expropiación de la empresa.

"Las causas 'verdurita' y esta causa (Vicentin) tienen como objetivo generar una especie de empate, la lógica del lawfare, de intentar decir que todo ha sido político. Lo que es parte de este plan de impunidad es: 'quieren decir que durante el gobierno de Mauricio Macri hubo un ambiente sano para que la Justicia investigue, ahora las causas las vamos a armar directamente nosotros", dijo Bullrich.

Consultada sobre si hay una búsqueda de que Macri vaya preso, Bullrich afirmó: "Evidentemente la inhibición de los bienes que ha pedido la UIF es un total y absoluto objetivo de emparejamiento, de igualación, de barro que no vamos a aceptar. No sé si lo querrán meter preso o no, porque sería ir en contra de la teoría que ellos mismos han planteado, que las personas no tienen que ir presas. Sí creo que lo que se intenta hacer es decir que nuestro gobierno ha sido un gobierno con bajo nivel de institucionalidad, cuando fue el gobierno con más alta institucionalidad de las últimas décadas de la Argentina.

Y por último, también le preguntaron si en esta acusación cree que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner busca que la exculpen en sus causas de corrupción. Bullrich respondió: "Sin duda, es parte de este plan de impunidad, el lawfare, la exculpación de las causas, la movilidad de las causas, el apriete a los arrepentidos y ahora la presentación diaria de una causa, algunas divertidas como la de 'verdurita', involucrando a los organismos de inteligencia, que intentan generar otro debate".

Con información de www.clarin.com