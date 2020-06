Duhalde se despachó con todo contra el Gobierno por la intervención a Vicentin: "Así no se gobierna"

Tras el anuncio de la intervención a Vicentin, diferentes agrupaciones agropecuarias manifestaron su preocupación por la medida del Ejecutivo. También surgieron posturas favor de esta iniciativa. Sin embargo, más allá de las diferentes posturas, el Estado nacional concretó la intervención de la empresa. Este hecho generó una fuerte crítica del ex presidente, Eduardo Duhalde, al aire de AM 750.

“Intervención, no. Creo que el Gobierno no está, por muchísimas razones, para preocuparse de ese tema, primero porque no son temas para nada urgentes y segundo, porque Argentina no debe poner un solo peso en lo que no sea la grave situación que vivimos y para recuperación de las pymes. Ese es un tema de los empresarios y el Gobierno debe generar acreedores privilegiados”, aseguró.

Bastante molesto con esta situación, cargó contra el Gobierno por la justificación que dio para la intervención. “No entiendo la verdad y las razones que dieron no tienen ninguna seriedad en medio de la situación que estamos transitando. Acá no hay pérdida de soberanía alimentaria, lo que hay es meterse en un tema que no es momento de hacerlo, no tengas dudas que los puestos de trabajo se van a conservar”, afirmó.

“Esto es crear un problema donde no lo había. El problema que tiene esa empresa, es el problema que tienen muchísimas empresas en la Argentina. El tema que a mí siempre me pareció que hay que cuidar es que hay muchos intereses externos. No puedo entender estas cosas, no se le puede faltar respeto a una empresa que demostró enorme capacidad de manejo durante 90 años“, agregó.

Por otro lado, Duhalde apeló a la historia y aseguró que estas situaciones nunca terminan bien. “Cada vez que se hizo una expropiación no termina bien la cosa. Si la gente cree que es eficiente desde el manejo del Estado, no tienen en cuenta la historia argentina. Hasta el momento, no hablé con el presidente sobre este tema. Hay que buscar una solución alternativa como se planteó el otro día, pero se tomó una decisión y al otro día cambió todo, así no se gobierna“, lanzó.

Con información de www.elintransigente.com