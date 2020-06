Stolbizer comparó el proyecto de expropiación de Vicentin con el caso Ciccone

Alejada de los cargos públicos, la ex diputada nacional y presidenta del Partido GEN, Margarita Stolbizer comparó el proyecto de expropiación de Vicentin con la estatización de la empresa Ciccone Calcográfica, criticó la gestión del Banco Nación durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, pero se distanció del manejo de los dueños de Vicentin.

"Me impactó a decisión porque me pareció que no era Alberto. Un poco la explicación es la senadora (Anabel) Fernández Sagasti al lado. Es cierto que él no le debe preguntar a Cristina Fernández de Kirchner todas las mañanas qué es lo que debe hacer, hoy estamos en una instancia más preocupante, que las cosas que hace se las dice Fernández Sagasti, por ejemplo", señaló Stolbizer, y agregó: "Es una decisión no esperable en este momento y por parte de Alberto".

A su vez, la ex candidata presidencial en 2015 se refirió a la administración del Banco Nación, los préstamos millonarios y sus denuncias: "Si mal no recuerdo los directivos del Banco Nación de la época de Cristina están procesados por el mal manejo que se hacía en gran medida de esos préstamos, me acuerdo de haber hecho una de las denuncias por Lázaro Báez. No sólo ganaba las licitaciones, facturaba con sobreprecios, utilizaba facturas truchas y entre otras cosas salía de Santa Cruz con los certificados, los descontaba en el Banco Nación que le adelantaba sumas de 300 millones de dólares y con eso teóricamente hacía las obras pero después tenían un 20% de avance".

"El Banco Nación no tuvo un proceder impecable en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner", remarcó Stolbizer en diálogo con el programa "Hora 10" de CNN Radio.

Y comparó el proyecto de expropiación con el caso Ciccone. "Me parece muy complicado, me espanta también porque tengo claro en mi memoria la expropiación de Ciccone con el discurso de la soberanía monetaria, que se repitió ahora con la soberanía alimentaria. Y en ese momento no era otra cosa que tapar las huellas del delito del vicepresidente nada menos. Y puede terminar de la misma manera y me preocupa", afirmó la presidente del GEN, que fue diputada hasta fines de 2017.

Por otro lado, Stolbizer criticó al ministro de la Producción, Matías Kulfas. "Me dio la impresión de que con esta reunión tardía del presidente con la empresa y el freno que se puso todavía debe tener alguna consideración. El gobierno nos dio esa tranquilidad inicial de ver al Presidente rodeado de sanitaristas prestigiosos, la verdad es que no nos pasa lo mismo cuando esperamos decisiones vinculadas con la producción, el empleo, la economía. No lo vemos rodeado de alguien que nos dé la tranquilidad de que está bien asesorado, y la mesa el otro día fue esa. El ministro de la Producción la primera aparición en seis meses fue esa, me venía preguntando dónde está el ministro, qué plan de la salida de la pandemia estaba preparando", recriminó Stolbizer.

Y recordó el conflicto del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con el campo en 2008: "Esto implica un precedente peligroso de un comportamiento, de una mirada del gobierno hacia el sector privado que me suena mucho a aquella expresión de Cristina en contra del campo. No defiendo de ninguna manera a Vicentin, porque debe haber cometido muchas picardías que obviamente son reprochables, por eso me entusiasma más la idea de abrir el juego en un modelo productivo diferente".

Con información de www.clarin.com