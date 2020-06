Menem dio negativo el testeo rápido pero tiene neumonía severa

El senador y ex presidente Carlos Saúl Menem fue internado este sábado en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento, ubicado en Marcelo T. de Alvear 2346, donde ingresó por un cuadro de “debilidad muscular y dificultad para respirar”.

Por protocolo, también se le realizó un test rápido para descartar la posibilidad de que haya contraído coronavirus, el cual dio negativo, según confirmaron desde su entorno familiar. No obstante, este domingo se darán a conocer los resultados de un hisopado que también se le practicó, el cual dará más precisiones al respecto.

El ex mandatario nacional se sometió a una tomografía computada y el primer parte médico que se dio a conocer sobre su estado de salud indicó que padece un “derrame pleural bilateral”, lo que significa que tiene una neumonía severa que le afecta principalmente el pulmón derecho y parte del izquierdo, por lo que las autoridades de la clínica decidieron dejarlo internado en terapia intensiva por precaución.



Cuando llegó al hospital por la noche de este viernes tras sentirse mal desde el jueves, los médicos le realizaron una medición de saturación de oxígeno en sangre que arrojó valores un poco bajos. De hecho, el ex Presidente controla diariamente esa variable y previamente ya había notado que no tenía los niveles habituales de oxigenación.



Sus allegados estimaron que las posibilidades de que haya contraido Codiv-19 son bajas debido a que estuvo muy aislado durante las últimas semanas dado que pertenece a la población de riesgo. Menem cumplirá 90 años el próximo 2 de julio.

Con Información de Infobae