Castellano quiere "tirarle" su responsabilidad a la gente

El Intendente advierte pero hace poco para que el virus no entre a la ciudad. Las medidas que se toman no son las adecuadas y faltan ideas por parte de sus adláteres, que en muchos casos carecen de formación para enfrentar el momento que se está viviendo

Castellano advierte mucho y hace poco y lo que hace lo vende como si fuese revolucionario. Habla de una App ideada que no es más que una simple encuesta que puede ser burlada. En oportunidades uno no sabe si su accionar responde a incapacidad o a desidia.

A Rafaela diariamente ingresa mucha gente que puede traer el vierus sin que por parte de la Municipalidad existan alternativas para que ellono ocurra, tal es el caso de quienes proveen a las empresas y comercios.

En otras ciudades se arbitraron centros logísticos de distribución, que minimizaron sustancialmente el ingreso de gente.

Rafaela no está preparada tecnológicamente y eso no sabemos si se da por un capricho del intendente o por que en todo momento lo que prima es la política y no el bienestar general.

Que el Intendente no le "tire" la responsabilidad a la gente en su totalidad, el tiene la porción principal y si no lo hace, como dijimos anteriormente, es por incapacidad de él y de sus colaboradores o bien por una cuestión estrictamente política. En ambos casos no está eximido de su responsabilidad como responsable máximo político de la ciudad.

LA PALABRA DE LUIS CASTELLANO

"Vecinos y vecinas de Rafaela. Con la cuarentena estricta y el aislamiento, le quitamos la posibilidad al virus de circular y eso fue clave para el éxito inicial. Hoy estamos sin casos, es cierto, pero con mucha circulación. Llevamos más de 50 días sin casos de coronavirus en la ciudad, y esto lo hemos podido lograr juntos, con responsabilidad, con solidaridad, con compromiso. Hoy debo decirles que estamos en una situación compleja, porque Argentina está aumentando claramente la cantidad de casos, porque estamos entrando en un momento difícil en toda Latinoamérica, y porque los casos de coronavirus están cada vez más cerca de la ciudad, nuevamente. Estamos en una fase de distanciamiento, ya no es la cuarentena estricta que teníamos, y hay mucha circulación por la lógica habilitación de actividades de todo tipo en la ciudad. Por lo tanto, la posibilidad de que si entra el virus a la ciudad se propague rápidamente es una posibilidad alta. Así que quiero pedirles que extrememos los cuidados, que mantengamos la distancia social, que usemos el barbijo, que entendamos claramente que no es solamente el respeto a nuestra vida y a la vida del otro, sino también respeto a lo que hemos conseguido todos en estos más de 50 días de trabajo juntos. Nosotros, además, estamos trabajando muy fuerte en los controles en los accesos a la ciudad las 24 horas del día.

Para eso hemos diseñado una aplicación, "Rafaela Acceso" es su nombre, que permite saber quién entra y quién sale de Rafaela en todo momento. Sigamos con firmeza, no bajemos los brazos, extrememos la precaución, no nos aflojemos. El momento es complejo, no queremos volver para atrás. Todos queremos seguir mirando para delante, y para eso la responsabilidad es nuestra, más que nunca.

Es la clave en esta fase: no podemos relajarnos, olvidarnos de la higiene, ni juntarnos a tomar mate o andar por el espacio público formando grupos. Tenemos que seguir atentos y cuidarnos. En una ciudad que, como todos ansiábamos, va floreciendo nuevamente, la distancia pasa a ser el el eje de un compromiso ciudadano y comunitario que es el que nos permitirá seguir consolidando el avance hacia esa nueva normalidad que todos y todas necesitamos. A no aflojar. Sigamos siendo responsables. Seamos solidarios. Si te cuidás vos, cuidás al otro".