Cristina Presidente, Alberto Ministro de Salud

El doble comando hasta sería algo bueno a esta altura de las circunstancias, el país está manejado por Cristina, sus rencores y sus odios.

Desde que comenzó la pandemia las decisiones en materia de salud las toma Alberto Fernández y las políticas Cristina. Quien fuera elegido por el voto popular a ocupar el cargo máximo al que pueda aspirar un político en Argentina, cedió por la fuerza de las circunstancias mucho más temprano que lo esperado y hoy quien en realidad nos gobierna es Cristina Fernández de Kirchner y Alberto cumple solo el rol de Ministro de Salud.

El caso Vicentin es el ejemplo más fiel, Alberto no quería llegar al extremo de la expropiación pero la férrea decisión de la ex Presidenta y sus continuas amenazas a quitarle apoyo llevaron a que al Presidente en los "papeles", no le quede otra alternativa que no admitir otra situación y rendirse ante los "caprichos" de una persona que actúa por odio, por rencor y sin mirar las consecuencias que su accionar puede deparar,

“Tenemos que terminar de aventar esa historia negra de que Cristina me reta, me pega dos gritos y me hace hacer lo que no quiero hacer. Eso no existe y yo no permitiría que exista" , dice el Presidente, desnudando la realidad, lo que se da en los hechos.

Va a ser muy difícil que Alberto Fernández se aparte de lo que quiere el kirchnerismo, eso le depararía la perdida de confianza, de apoyo y lisa y llanamente la necesidad de dar un paso al costado.

A Alberto Fernández le resulta y le resultaría imposible gobernar sin el apoyo de Cristina, con los gobernadores no alcanza, máxime cuando de antemano sabe que no va a contar con el de la Provincia de Buenos Aires, los demás mandatarios, salvo honrosas excepciones son manejados por la billetera, Omar Perotti es el más fiel ejemplo, pasa de un extremo al otro sin solución de continuidad, cualquier colectivo le queda bien.

La oposición de Alberto Fernández no es Macri ni sus aliados, es Cristina Kirchner y en muchos casos es una oposición absolutamente irracional, así de peligrosa está la política en nuestra Argentina.

Ya ni se respetan las formas, así quedó demostrado en oportunidad delanuncio sobre Vicentin , cuando la Senadora Fernández Sagasti, suelta de cuerpo y sin disimularlo, agradeció a Alberto Fernández adherir a “nuestra propuesta”.

Alberto Fernández es el Ministro de Salud y ese cargo también está condicionado, su accionar no puede ser genuino, cualquier decisión tiene que ser estudiada y meditada, el temor al enojo de la presidenta en los hechos es el condicionante permanente.

A la Argentina la gobierna un presidente que no fue elegido, ese cargo lo están usurpando, el futuro está en juego y por ahora no se vislumbra quien puede encausar este barco a la deriva que tiene un capitán que ya demostró en dos oportunidades (2007 al 2015) que no lo sabe llevar.