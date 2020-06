Chaco vuelve a la fase 1 de la cuarentena luego de una seguidilla de contagios en el Gabinete de Jorge Capitanich

CORONAVIRUS Por Heretz Nivel

El gobernador anunció la suspensión de permisos de circulación hasta el 28 de junio y las actividades que promuevan aglomeración. “Si las personas no se mueven y no se juntan, el virus no se reproduce", afirmó