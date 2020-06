Bono Anses: habilitan sistema para que beneficiarios no bancarizados puedan acceder a la segunda cuota

Ya no se podrá cobrar a través del Correo o mediante un procedimiento que permitía acceder al beneficio en cajeros automáticos. Los nuevos bancarizados cobrarán del 23 de junio al 6 de julio

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), informó de la habilitación de un nuevo aplicativo en su página web de consulta para acceder al cobro del segundo mes del “Ingreso Familiar de Emergencia” (IFE), de $ 10.000.

“Para que el cobro del beneficio sea más rápido, eficiente y seguro”, dijo la agencia en un comunicado, todos los pagos se canalizarán en adelante a través del sistema bancario. Debe recordarse que hasta ahora una de las opciones de cobro que tenían quienes no estaban bancarizados era el pago a través del Correo Argentino, según día y número de DNI, o mediante un procedimiento que les permitía cobrar a través de cajeros automáticos de las redes Link o Banelco.

El comunicado de la agencia dice que tanto quienes ya habían elegido como opción de pago el depósito en su Clave Bancaria Uniforme (CBU) como “aquellos que deberán elegir esta única modalidad de cobro” tendrán que ingresar al aplicativo "Ingreso Familiar de Emergencia – Consulta de pago” que se encuentra en el sitio web del organismo previsional: www.anses.gob.ar.

El organismo que administra el sistema jubilatorio y la mayoría de los programas de ayuda social, incluido el IFE precisó que los días de cobro serán también comunicados a cada beneficiario por mensaje de texto (SMS) y recordó que “no se solicitará ningún dato personal por esta o ninguna otra vía que no sea ingresando a la web del organismo con la clave de seguridad social”.

A principios de junio, la Anses había anticipado que la segunda cuota del IFE se cobraría “con un sistema bancarizado” y un cronograma “paulatino” para evitar “mandar a nueve millones de personas juntas a la calle”. La titular del organismo, María Fernanda Raverta, informó entonces que "En este segundo cronograma lo que vamos a hacer es tener la posibilidad de cobrar sí o sí con un sistema bancarizado”, adelantando lo que ahora el organismo avanza en implementar.

“Inclusión financiera”

Los beneficiarios que no tengan Clave Bancaria Uniforme (CBU) tendrán como nuevo lugar de cobro para la segunda ronda de los $10.000 a una sucursal bancaria, en la que se le abrirá una caja de ahorros para asegurar su inclusión financiera. Serán casi 9 millones de personas las que cobrarán de ese modo hasta principios de julio.

Hasta ahora, casi 1,3 millones de personas habían elegidos boca de pago el Correo o, sin tener cuentas, cajeros automáticos de las red Link o Banelco. De los casi 14 millones de personas que se anotaron en un primer momento, unos 9 millones cumplieron los requisitos para cobrar el ingreso de emergencia.

El pago de la segunda cuota comenzó el lunes 8 de junio y en una primera etapa se extiende hasta el 22 de junio. Los primeros en acceder fueron los receptores de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que cobrarán o ya cobraron ambos beneficios en forma conjunta. Quienes cobraron la primera no necesitan anotarse otra vez. “El que cobró, va a volver a cobrar”, indicó Raverta.

Luego, del 23 de junio al 6 de julio cobrarán quienes puedan informar una Clave Bancaria Uniforme (CBU) para poder recibir el pago en una cuenta bancaria.

El cobro del IFE les corresponde a trabajadores y trabajadoras informales o de casas particulares y a monotributistas sociales o de las categorías A y B que cumplan con los siguientes requisitos: ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años; tener entre 18 y 65 años de edad; que el titular o su grupo familiar no tengan ingresos provenientes de una prestación de desempleo, jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de planes sociales nacionales, provinciales o municipales, o de salario social complementario.

Con información de www.infobae.com