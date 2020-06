Horacio Rodríguez Larreta, sobre la expropiación de Vicentin: “No estoy de acuerdo, no es el camino”

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, manifestó este domingo que no está de acuerdo con la expropiación de la cerealera Vicentin, anunciada este semana el Gobierno nacional.

“La expropiación no es el camino. Para eso hay un ley que prevé cómo se lleva adelante un proceso de concurso en la Argentina”, dijo el mandatario porteño.

Ante el planteo de que concurso podría significar falta de pago y pérdida de puestos de trabajo, Rodríguez Larreta señaló que quienes tengan algún cuestionamiento hacia el proceso deberían proponer “cambiar la ley de concursos”.

“No estoy de acuerdo con el mecanismo”, insistió.

Esta mañana, Alberto Fernández defendió la decisión de intervenir la cerealera y ratificó que el próximo paso es la expropiación.

“La verdad es que me preocupó mucho que la empresa termine en manos de capitales extranjeros. En la Argentina hay siete cerealeras y cuatro de ellas son de capitales extranjeros", dijo el Presidente.

Por otro lado, Rodríguez Larreta destacó el trabajo en conjunto con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en el marco de la lucha contra la pandemia del coronavirus y aseguró que siempre buscan tomar las decisiones en conjunto.

“Esto no quiere decir que sean exactamente las mismas decisiones de un lado y del otro (de la avenida General Paz)”, dijo.

Sobre la polémica desatada a raíz de la gran concentración de personas que salieron a correr en los parques -actividad que está habilitada en la ciudad pero no en provincia-, el jefe de Gobierno remarcó que todos los días monitorean las cifras de contagios y adelantó que “si aumentan mucho” se tomarán las decisiones correspondientes.

“Pero no me gusta adelantar una decisión, me gusta ser muy preciso con la gente. Y también es cierto que tenemos que entender la salud de la gente como un todo”, argumentó en relación a los problemas psicológicos y físicos que trae aparejado el aislamiento obligatorio.

Los ministros de Salud de ambos distritos se reunieron el sábado y lo mismo harán este lunes para continuar analizando la evolución de la situación. El jefe de Gobierno también informó que se “intensificará” la implementación del operativo DetectAR en los barrios porteños

“El plan fue muy exitoso en los barrios de emergencia para bajar los contagios. Es una plan nacional que la verdad que funciona muy bien”, reconoció Rodríguez Larreta.

Causa por presunto espionaje ilegal

En tanto, Rodríguez Larreta se presentó la semana pasada en calidad de víctima ante el juzgado de Lomas de Zamora para ser notificado sobre la presunta operación de espionaje ilegal.

Reveló que en su caso le mostraron fotos que le habían tomado “en lugares públicos” como reuniones con vecinos y encuentros de trabajo en bares porteños.

“Yo repudio todo ese tipo de situaciones. Me parece importante que el juez actúe a fondo, por eso me presenté como querellante y voy a seguir la causa”, aseguró e insistió en que Mauricio Macri no tiene relación con lo ocurrido.

“No quiere decir que un presidente sea responsable por lo que hagan los miles de funcionarios públicos”, resumió.

Con información de www.infobae.com