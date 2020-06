"Recen por mi papá", el pedido de Zulema Menem

Se que la oración llega 🙌Les pido a todos que por favor Recen por mi papa 🙏

⁌@CarlosMenem_LR⁊ pic.twitter.com/TV32W4fHyp — zulema menem (@zulemitamenem) June 15, 2020

A punto de cumplir 90 años, Carlos Menem pasó la noche del domingo internado en el Instituto del Diagnóstico de la Ciudad de Buenos Aires.

Con dificultades para respirar y una grave debilidad muscular, el expresidente pasó la noche respirando por sus propios medios, aunque se evalúa hora por hora su estado de salud.

El primer diagnóstico es el de una neumonía bilateral severa.

Vía redes sociales su hija pidió que "recen por mi papá".

“Recen por mi papá”, indicó Zulemita Menem, la hija del ex jefe de Estado, y confirmó que se trata de “una neumonía muy severa”. Según confirmó a TN, el actual senador se encuentra “con oxígeno y sin respirador”, y a la espera de que "evolucione en las próximas horas”.

Por otro lado, Ana Putruele, jefa de Neumonología del Hospital de Clínicas explicó los alcances de una neumonía de este estilo: “Son infecciones del parénquima pulmonar, son una causa importante de morbimortalidad, es decir de enfermedad y muerte, precisamente la sexta causa de muerte en Argentina”.



Y agregó: "Puede ser de evolución sencilla por lo que se trata en 5, 6 días con antibióticos en una persona joven o muy grave en personas mayores, de más de 65 años como es el caso del ex presidente”.

“La gravedad dependerá de las comorbilidades como la obesidad, diabetes, insuficiencias renales u otras y cuando uno tiene más de 65 años el pronóstico tiende a agravarse. En este caso el doctor Menem tiene una edad avanzada, no es lo mismo una neumonía en un paciente que tiene 30 o en uno de 80, 90, por lo cual se trata de un paciente que tiene una neumonía grave, ya que por ser bilateral significa que tiene la inflamación en ambos pulmones”, manifestó Putruele.

El ex mandatario nacional se sometió a una tomografía computada y el primer parte médico que se dio a conocer sobre su estado de salud indicó que padece un “derrame pleural bilateral”, lo que significa que tiene una neumonía severa que le afecta principalmente el pulmón derecho y parte del izquierdo, por lo que las autoridades de la clínica decidieron dejarlo internado en terapia intensiva por precaución.

Cuando llegó al hospital por la noche de este viernes tras sentirse mal desde el jueves, los médicos le realizaron una medición de saturación de oxígeno en sangre que arrojó valores un poco bajos. De hecho, el ex presidente controla diariamente esa variable y previamente ya había notado que no tenía los niveles habituales de oxigenación.

Sus allegados estimaron que las posibilidades de que haya contraido Codiv-19 son bajas debido a que estuvo muy aislado durante las últimas semanas dado que pertenece a la población de riesgo. Menem cumplirá 90 años el próximo 2 de julio.

El pasado miércoles el hijo de Menem, Carlos Nair, también asistió a una clínica de San Martín con un cuadro de neumonía severa. Presentaba tos y fiebre, síntomas compatibles con Covid-19, y se realizó un test preventivamente: el resultado dio negativo.

El ex participante de Gran Hermano relató que desde que comenzó la cuarentena obligatoria, optó por no ver a sus familiares y solo salía de su casa para hacer las compras esenciales.

Carlos Menem, que tiene mandato hasta 2023, se mantuvo activo durante las últimas semanas y participó de las sesiones virtuales de la Cámara Alta de la Nación. Incluso compartió a través de las redes sociales una foto en la que se lo puede ver escuchando a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Menem asumió su primer mandato presidencial el 8 de julio de 1989, cinco meses antes de lo previsto por los tiempos constitucionales. Junto a Raúl Alfonsín protagonizaron la primera sucesión presidencial entre dos mandatarios constitucionales desde 1928 y la primera entre presidentes de diferentes partidos desde 1916.

Sus dos presidencias estuvieron signadas por drásticas reformas económicas que incluyeron la privatización de empresas estatales, la apertura económica y la ley de convertibilidad (paridad de uno a uno entre el peso y el dólar).

Actualmente, algunos ex ministros de su gobierno y colaboradores cercanos trabajan en un libro para reivindicar su presidencia. Compilará ensayos sobre lo realizado en las diferentes áreas de gobierno en la década 1989-1999.

Con información de Infobae