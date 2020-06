Oscar Parrilli, contra la oposición: “Tienen cerebro de gorrión, poco seso”

Oscar Parrilli es uno de los hombres de mayor confianza de Cristian Kirchner. Es también, uno de los referentes del kirchnerismo, ocupando ahora una banca en el Senado de la Nación. Pero también es alguien que no suele guardarse nada cuando habla. Y esta vez lo demostró con una cruda crítica sobre la oposición: "Tienen cerebro de gorrión, poco seso".

Las críticas de quien fuera director general de la AFI en el final de mandato de Cristina Kirchner llegaron cuando se lo consultó, en una entrevista radial, sobre la expropiación de Vicentin y el papel que cumplió la anterior administración en el desfalco de la empresa cerealera.

"Un grupo de senadores presentamos un proyecto que ya fue aprobado en comisión y ahora va a ir al recinto donde creamos un comisión investigadora bicameral para que se analice en primer lugar el informe de Claudio Lozano, director del Banco Nación, donde demuestra la estafa y complicidad de varios funcionarios del anterior gobierno en el otorgamiento de un crédito que está con imposibilidad de cobrar", dijo en diálogo con Delta.

Parrilli, además, aseguró que se tiene en cuenta todo lo que surgió de "medios periodísticos, comentarios e información" que brindaron productores de Santa Fe que dicen que "la empresa habría triangulado exportaciones a través de Uruguay y Paraguay, habría subfacturado, habría transferido y evadido impuestos, habría insolventado fraudulentamente la empresa tendiente a la situación que hoy tiene del concurso preventivo y la posibilidad de una quiebra y el desguace total de la empresa".

A raíz de eso, aseguró que la oposición tiene gran responsabilidad en lo sucedido con Vicentin. "El gobierno anterior les dio crédito después de que estaban en cesación de pagos", afirmó.

Y manifestó que el rol que tiene ahora quienes antes gobernaron es "lamentable" ya que "hacen lo que hicieron siempre y lo único que saben hacer", que es "difamar, agredir verbalmente, desacreditar y mentir".

"Un amigo me decía que tienen cerebro de gorrión, poco seso, enseguida empiezan a difamar", disparó. "Qué es lo que están defendiendo los dirigentes y periodistas afines. A los lavadores de dinero, a los que evadieron, a los que destruyen las fuentes de trabajo. Protegen a los que estafaron al Estado, destruyeron 24 mil empresas en 4 años de gestión. Por eso creo que son poco seso. Así nos gobernaron y así nos dejaron el país en 2019", explicó.

A su vez, se refirió al tema del espionaje durante el gobierno de Mauricio Macri y señaló al ex presidente como el principal responsable: "Uno preferiría que todo lo que te cuentan fuera mentira. Porque el nivel de espionaje, de persecución que ha hecho Macri, porque no digo todo el gobierno de Cambiemos, sería injusto, hay que ponerle nombre y apellido, a Macri, a Patricia Bullrich, Garavano, Arribas, Majdalani, algunos jueces, periodistas, no solamente nos espiaban a nosotros, a Máximo, a Florencia, a Cristina, sino a ellos mismos".

"Tengo la esperanza que no todo sea verdad, pero las cosas se van confirmando. Vivimos un estado de espionaje inédito en la vida de la democracia argentina y tuvo que ver con el modelo económico, hacían esto para poder sacar adelante este modelo de concentración y evasión impositiva", aseveró. Y concluyó: "No nos olvidemos que el hermano del presidente blanqueó 37 millones de dolares, que no sabemos de dónde los sacó, si de la trata de personas, del narcotráfico, de coimas, de la corrupción... Todos esperamos que el juez pueda avanzar".

Con información de www.clarin.com