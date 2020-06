El enfermero que ya se vacunó contra el Covid cuenta su experiencia

Joan Pons Laplana es enfermero del Hospital de Sheffield y es uno de los voluntarios que se ofreció para testear la vacuna para prevenir el coronavirus que desarrolla la Universidad de Oxford

El enfermero asegura estar bien, no ha tenido efectos colaterales tras colocarse la vacuna y ahora espera las conclusiones del proceso. “Estoy muy bien. Desde hace 10 días que estoy en tratamiento y no he tenido ningún problema. La vacuna no ha producido ningún efecto secundario. Si todo sigue así en navidad podría estar y sería un regalo maravilloso”, dijo.

Como profesional de la salud, Joan era directivo de un hospital. El desborde producido por la pandemia hizo que volviera a la “trinchera”. “Soy enfermero y cuando estamos por esto debimos triplicar el número de camas y todo. Por eso yo tuve que dejar mi puesto y volver a la primera línea de atención. He vivido el horror y la crueldad del Covid. Esa fue una de las razones para presentarme como voluntario”, explicó desde Inglaterra. “Quiero ganar esta batalla y terminar con esto. Quiero que sea cosa del pasado y volver a vivir, poder volver a la calle”, se esperanzó.

Son más de 10 mil los voluntarios que forman parte del programa de la Universidad de Oxford en la prueba de la vacuna. Las conclusiones estarían en octubre y la intención es que si sale todo bien pueda distribuirse entre noviembre y diciembre.

Para ser parte del programa, Joan y todos los voluntarios debieron pasar varios filtros. Entre los requisitos que debían cumplir estaba no haber tenido la enfermedad y no tener enfermedades crónicas. Además, son analizados todas las semanas para analizar la evolución. “Cuando se lanzó la convocatoria no lo dudé, para poder llegar al 2021 con esto resuelto. Me siento como Messi porque cada semana me hago pruebas anti covid para ver si soy positivo o no. No he tenido ningún efecto colateral”, explicó.

El proceso es intenso y también abarca cambios en la vida cotidiana. El enfermero contó que primero hasta generó alguna discordia familiar, pero que luego se solucionó. “Al principio no dije nada a mi familia. Una vez pasado el control médico, me dieron la fecha Mi mujer me dijo que estaba loco y no me habló por tres días. Pero luego entendió”, dijo.

Los 10260 voluntarios que se inyectaron la vacuna son rigurosamente controlados. Pero no han cambiado su rutina y también deben mantener las medidas de precaución. “Ninguno de nosotros hemos tenido algún problema. Parece increíble que en solo 6 meses estemos acá, tan cerca de conseguir una vacuna. Toda la humanidad está luchando contra este virus. La probabilidad de que el virus vuelva es grande, por eso la vacuna es la única salida. No podemos estar encerrados durante tres meses al año”, cerró el profesional.

