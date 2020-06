Los varados ya no quieren volver y sobran asientos en los aviones

Si bien todavía quedan miles de argentinos repartidos por el mundo que esperan regresar al país, el número de varados, según aseguran en Cancillería, ha ingresado en un claro retroceso. De hecho, en el Gobierno empezaron a notar un nuevo fenómeno: alentados por la reactivación de la actividad económica en algunos países del mundo, argentinos que se encuentran en el exterior y que habían pedido regresar cambiaron de opinión y ahora prefieren quedarse donde están.

En el entorno del canciller Felipe Solá explican así el hecho de que algunos vuelos de repatriación hayan regresado al país en las últimas semanas con más de la mitad de los asientos vacíos. Según detallan, un vuelo regresó desde Nueva York con 100 lugares libres; otro de Nueva Zelanda trajo 200 espacios vacíos sobre un total de 390 y otro de República Dominicana, que tenía espacio para 120 pasajeros, fue abordado solo por 60.

En Cancillería dicen que no pueden precisar cuál es el motivo por el que algunas de las personas que se habían anotado en los listados para regresar ya no quieren hacerlo, porque no lo reportan a los consulados. Sin embargo, asumen que se relaciona con la reactivación de las actividades en distintas zonas del mundo donde el pico de Covid-19 ya pasó y dio lugar a una fase de "nueva normalidad" en el que es posible retomar paulatinamente planes de trabajo o estudio. El caso más ilustrativo es el de Nueva Zelanda, que se declaró libre de casos y a donde emigran anualmente miles de jóvenes argentinos con programas de working holiday.

Sin embargo, tampoco se puede descartar un factor económico. Si bien en muchos casos el Gobierno aporta dinero para abaratar los costos del viaje o incluso convencer a las aerolíneas de concretar el servicio, los varados deben comprar su pasaje para regresar y algunos, después de varios meses de solventar sus gastos de estadía en otro país, ya no tienen resto para adquirir los tickets, que pueden superar incluso los US$1000.

Según aseguran en Cancillería, "la gran mayoría de turistas y de personas en situación de vulnerabilidad ya volvieron" y el grueso de los argentinos que quedan repartidos por el mundo son aquellos que dejaron el país con proyectos de más largo plazo y que tuvieron que cambiar de plan cuando se desató la crisis. De hecho, ese grupo de varados fue el que, a pesar de los vuelos de repatriación programados por el Gobierno, continuaba expandiendo el número de varados semana tras semana.

Según los registros oficiales, hoy los principales focos de varados son Madrid y Miami, donde al momento del cierre de fronteras había un gran número de turistas. Destinos más alejados como Tailandia, donde también había una gran cantidad de argentinos, comenzaron a recibir algunos servicios especiales en las últimas semanas.

Se estima que todavía quedan alrededor de 12.000 argentinos varados en el extranjero pero ahora sí, el número parece haber entrado en una tendencia a la baja. De hecho, los cronogramas semanales diseñados por Cancillería en conjunto con las autoridades de Salud y otras áreas del gobierno, son cada vez más acotados. El esquema de los próximos días, por ejemplo, incluye nueve servicios que traerán alrededor de 2000 argentinos, cuando algunas semanas atrás los cronogramas semanales solían incluir más de 15 operaciones.

De todos modos, en el Gobierno aseguran que seguirá programando servicios especiales hasta tanto se reanude la operación comercial y los varados tengan opciones disponibles para regresar.

El cronograma de vuelos del 13 al 19 de junio



13/06: vuelo a Johannesburgo operado por South African Airways (190 pasajeros).

15/06: vuelo a Madrid por Aerolíneas Argentinas (243 pasajeros).

16/06: vuelo a Madrid por Air Europa (337 pasajeros).

17/06: vuelo a Roma por Aerolíneas Argentinas (243 pasajeros).

18/06: vuelo a Barcelona por Level (314 pasajeros).

18/06: vuelo a Miami por Eastern Airlines (230 pasajeros).

19/06: vuelo a Miami por Aerolíneas Argentinas (243 pasajeros).

19/06: vuelo a Santa Cruz de la Sierra por Boliviana de Aviación (215 pasajeros).

19/06: vuelo a San Pablo por Aerolíneas Argentinas (160 pasajeros).







Por: Delfina Torres Cabreros, para La Nación