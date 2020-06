María Laura Garrigós de Rébori apuntó contra la Corte Suprema: “Parece del siglo pasado, no funciona como debería”

La interventora del Servicio Penitenciario Federal dijo que el tribunal tiene “atrasos” y que hay expedientes que no se resuelven con rapidez. “Nos merecemos otra Corte”, aseguró.

La flamante interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF), la ex jueza María Laura Garrigós de Rébori, salió este lunes a criticar con dureza a la Corte Suprema de la Nación. Consideró que el máximo tribunal "parece del siglo pasado" y "no funciona como debería". Las críticas de la funcionaria aparecen justo cuando desde el Gobierno impulsan un consejo asesor para evaluar posibles cambios en la Corte y luego de que la vicepresidenta Cristina Kirchner volviera a apuntar contra el tribunal por las filtraciones de escuchas de sus conversaciones.

"La Corte no está funcionando como debería, nos merecemos otra Corte. Está funcionando como el siglo pasado, hay expedientes que están sin resolver cuatro o cinco años", dijo en declaraciones a radio La Red.

Garrigós de Rébori, que fue nombrada la semana pasada por el presidente Alberto Fernández al frente del SPF, intentó despersonalizar sus críticas y aclaró que sus cuestionamientos no tienen que ver con quiénes integran el máximo tribunal: "No es un problema de nombres, yo creo que son buenos los integrantes de la Corte, es gente muy versada, que sabe que lo que está haciendo", dijo.

Sin embargo, evaluó que durante la pandemia "el Poder Judicial no funciona como debiera" y opinó que "la Corte es en parte responsable por esto".

Desde que el Presidente decretó la cuarentena el 20 de marzo pasado, al Corte Suprema se acopló a las decisiones oficiales y dispuso una feria extraordinaria con un funcionamiento mínimo. En el medio, hubo críticas de diversos sectores por la parálisis judicial y tambien reclamos al Consejo de la Magistratura por no agilizar el retorno de los juicios emblemáticos.

En varios de ellos están involucrados dirigentes y funcionarios del kirchnerismo como Lázaro Báez y la propia vicepresidenta. Ambos son juzgados por corrupción en la obra pública, aunque el trámite está frenado por el coronavirus.

Garrigós de Rébori es ex integrante y fundadora de Justicia Legítima, el espacio que aglutina a jueces, fiscales y abogados que simpatizan con el kirchnerismo. Desde allí, impulsaron varias de las reformas judiciales durante el mandato de la ex presidenta.

Además, es integrante del Instituto Patria desde donde coordina la Comisión de Administración de Justicia. A pesar de que el Presidente dijo que la nombró porque la conoce desde hace más de 20 años, la ex jueza responde a la vicepresidenta.

Las críticas de Garrigós de Rébori a la Corte Suprema no parecen aisladas. La semana pasada, mientras iba a los tribunales de Lomas de Zamora para notificarse ante el juez Federico Villena en la causa por presunto espionaje en su contra durante el gobierno de Mauricio Macri, Cristina también apuntó contra la Corte en un video que subió a las redes: "Si la Corte hubiese investigado esas filtraciones, tal vez la causa que tramita Villena no hubiese existido y un montón de ciudadanos y ciudadanas no hubiesen sido espiados, ni escuchados, ni sufrido atentados".

A la par, la vicepresidenta avanza con un proyecto para sacarle el control de las escuchas al máximo tribunal.

La interventora del SPF también criticó el presupuesto que maneja la Corte suprema y el fondo anticíclico que tienen resguardado en plazos fijos. "En el Consejo de la Magistratura -evaluó la interventora del SPF- la plata va a alcanzar para pagar sueldos hasta septiembre, mientras la Corte tiene millones de pesos en un fondo de contingencia".

Garrigós opinó que parte de este fondo debería ser usado "para informatizar el Poder Judicial", y sostuvo que "la informatización con la que hoy se cuenta es tan lenta para trabajar que dificulta el trabajo más de lo que lo facilita".

Desde la Justicia aseguran que ese rol no le corresponde a la Corte Suprema sino que es el Consejo de la Magistratura quien debe destinar los fondos y la estructura para "modernizar" los sistemas informáticos.

