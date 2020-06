Luciana Salazar relató un grave incidente: “Si me agarraba en la cara me moría”

El lunes por la noche Luciana Salazar estuvo en “Polémica en el bar” y contó un grave incidente que tuvo durante la cuarentena.

En su debut en el histórico ciclo creado por Gerardo Sofovich, la modelo le contó al conductor, Mariano Iúdica, que había tenido una reacción alérgica en todo el cuerpo.

Luciana Salazar entró en contacto con la penicilina y eso le generó múltiples brotes en la piel.

“Me pasó de todo en la cuarentena, cosas que nunca me sucedieron como tener un dolor de muela, en la muela de juicio”, comenzó diciendo.

Y continuó: “Fue horrible y en ese momento no estaban habilitados los protocolos para los odontólogos”,

Salazar pasa estos días de aislamiento social y preventivo en la casa de sus padres con su hija Matilda.

Siguiendo con su relato, recordó: “Mi odontólogo me recomendó un antibiótico y a los cinco días me empecé a brotar toda, de los pies al cuello”.

“Suerte que no me agarró por la cara porque sino directamente me moría”, expresó ante la atenta escucha de los presentes en la mesa.

“Estaba irritada, con mal humor, me picaba todo y no quería que se me acerque nadie”.

“Estuve así más de un mes, me dieron dos corticoides y no se me iba. Fue horrible”, comentó Luciana Salazar por primera vez en los medios.

La ex participante del Súper Bailando se incorporó de esta manera al staff del ciclo que se emite por América de lunes a viernes a las 20hs.