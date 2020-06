El abogado de Macri denunció “una persecución” de Cristina Kirchner: “Quiere arrastrar la cabeza del ex presidente”

Pablo Lanusse, abogado de Mauricio Macri, criticó la causa por supuesto espionaje en el gobierno pasado y la inhibición de vienes contra el ex-Presidente en la investigación por presunto lavado de dinero en Vicentin. El exfiscal adjudicó este "pseudoescándalo" a "una persecución desarrollada por" Cristina Kirchner: "Destila necesidad de venganza y quiere arrastrar la cabeza del ex presidente".

Lanusse dijo que el ex-Presidente de la Nación le pidió colaborar con la Justicia. "Él sabe que no espió ni mandó a espiar a nadie y que durante su gobierno se construyó República. Vamos a estar observando todo lo que se haga en estas causas. No vamos a permitir que se distorsione la verdad", adelantó el letrado.

"Me parece fantástico que Horacio (Rodriguez Larreta) se haya presentado como querellante en la causa, porque si hubo gente que violó la ley e hizo tareas de inteligencia clandestinas, deberá recibir el máximo de los castigos. Lo que es absolutamente cierto es que el ex presidente Macri no tuvo nada que ver ni ordenó eso", continuó el ex fiscal.

El expediente sobre presunto espionaje ilegal durante la gestión de Macri está radicado ante juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena. Se investiga una red de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) ​sobre políticos, funcionarios y periodistas, tras la presentación de la actual interventora de la entidad, Cristina Caamaño.

Sin embargo, Lanusse le restó credibilidad a la causa.

Al ser consultado sobre una posible "persecución política", el abogado respondió: "Lo veo así. Se verifica rápidamente".

Se preguntó por qué, si el Gobierno tenía desde enero la información sobre las carpetas de periodistas y políticos, la presentación recién se realizó en junio. "¿Cómo sabemos que esa información que dicen haber encontrado en una caja fuerte es real y cierta?", agregó.

También criticó una frase de Cristina Kirchner, que el jueves pasado dijo que "la asociación ilícita eran ellos", por el gobierno de Macri.

"A partir de la puesta en escena a traves de sus habituales melodramas mediáticos que caracterizan a la ex presidente, cuando concurrió a Lomas de Zamora, tuvo un exabrupto que no puede naturalizarse", apuntó Lanusse.

"No es solo el odio y la venganza contra Mauricio Macri, que es lo que está detrás de todo este esquema. Al atacar así a los valores que representa Juntos por el Cambio, de República, libertad, propiedad privada, inserción en el mundo, agrede a los partidos que lo componen y también al 40 por ciento de la sociedad, que aun atravesando momentos difíciles y con aciertos y errores del gobierno de Macri decidió apoyar a Juntos por el Cambio", se despachó el exfiscal.

En otro segmento del programa, calificó de "papelón" el pedido que realizó la Unidad de Información Financiera (UIF) para inhibir los bienes de Macri y de otros exfuncionarios por presunto lavado de dinero en la causa Vicentin.

"Hay un atisbo de toda esta construcción perversa. En Internet está la presentación de la UIF. Son simples 21 carillas que le faltan el respeto a la trayectoria y a la seriedad de lo que fue la UIF. Es un papelón. La UIF se remite a meros artículos periodísticos. Eso lo puede hacer cualquier ciudadano, un juez, un fiscal, pero la UIF, que se nutre de información internacional… Es brutal de mala la presentación. Pide la inhibición general de los bienes de Macri con una liviandad argumental que debiera poner colorado a más de uno".

Asimismo, expresó que "ya antes del 2015, a la UIF y a la AFI (antes SIDE) se las usó como arietes reales de persecución".

Y volvió a calificar a Cristina Kirchner, a la que siempre trató como "ex-Presidente" o "actual Vicepresidente".

"Tiene una fijación de destruir la República, de destruir cualquier cuestión de control. Por eso incluso ahora son los ataques furibundos contra la misma Suprema Corte de Justicia. Y sigue mintiendo a su propio público, cuando quiere hacer parecer que fue víctima de escuchas ilegales, en las que trataba muy bien a sus colaboradores. Es falso, fueron lícitas, ordenadas por el mismo juez al que ahora fue a Lomas de Zamora".

Recordó los documentos encontrados en una propiedad de Cristina en El Calafate, que dieron inicio a una causa por posible espionaje ilegal en su gobierno.

"¿Sabe cómo se esconde a un corrupto que estuvo en la Casa Rosada? -se preguntó Lanusse-. Haciendo creer que todos los que estuvieron en la Casa Rosada son corruptos. O que todos los que estuvieron en la Casa Rosada espiaron. La ex presidente necesita igualar para abajo, porque no puede dar explicaciones de las cosas que sí se encontraron en su casa o de las que sí reconocieron un montón de sus colaboradores ante la Justicia".

Y, por último, remarcó la serenidad de Macri: "En la campaña se dijo que iba a ver un Ministerio de la Venganza. La ex presidente destila necesidad de venganza y quiere arrastrar la cabeza del ex presidente. Por eso es necesario que se sepa la serenidad y tranquilidad de Macri ante estos embates, porque no son los primeros ni van a ser los últimos".

Con información de www.clarin.com