Patricia Bullrich, sobre Vicentin: “Hoy vienen por una empresa y algunos empresarios se hacen los boludos”

En vísperas de la discusión parlamentaria, todavía atravesada por más incertidumbres que certezas, Patricia Bullrich reunió en un encuentro virtual a una docena de diputados del PRO para analizar la expropiación de la empresa Vicentin y convocar a manifestarse el próximo sábado en contra de la medida, y aseguró que “algunos empresarios se hacen los boludos” ante la iniciativa del Gobierno.

“Hoy vienen por una empresa, y algunos empresarios se hacen los boludos. Me da vergüenza que sectores de la UIA estén especulando, no puede ser, busquemos a otros. Hay miles y miles de empresarios que no responden a esas burocracias, que saben que vienen por uno. No podemos permitir que sea tarde. Tengo acá la lista de las empresas expropiadas en Venezuela, y tengo el estado de las empresas expropiadas. La lista es enorme, son 2.200, de las cuales están funcionando cuatro. Las demás las hicieron bosta, las destruyeron”, arremetió la presidenta del PRO ante más de 600 fanáticos de Juntos por el Cambio que participaron del Zoom que tuvo a la ex ministra de Seguridad en el centro de la arenga.

En el mismo momento, ya entrada la noche, un grupo de diputados de la coalición opositora, encabezados por Cristian Ritondo y Waldo Wolff, intercambiaba opiniones sobre la región con Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, y su embajadora designada en el país, Elisa Trotta Gamus.

Junto a Bullrich participaron Luis Miguel Etchevehere, ex ministro de Agroindustria de Mauricio Macri; el senador Alfredo De Angeli -ligado al campo-, y los diputados Pablo Torello, Alicia Fregonese, Alfredo Schiavoni, Virginia Cornejo y Gisela Scaglia. Esta última, de Santa Fe, fue una de las legisladoras que firmó la denuncia penal contra Alberto Fernández por presunto “Abuso de autoridad” por la decisión de expropiar la agroexportadora Vicentin.

La ex ministra volvió a mostrarse como una de las voces más duras de Cambiemos, a pesar de que los interbloques opositores de Diputados y Senadores rechazaron de forma contundente la intervención y eventual expropiación de la compañia desde la conferencia de prensa del Presidente de hace dos lunes en Casa Rosada: la calificaron, de entrada, como “peligrosa, ilegal e inconstitucional”.

Incluso Horacio Rodríguez Larreta, que desde hace tres meses mantiene una posición moderada en su vinculación con la Casa Rosada por la administración de la crisis sanitaria, remarcó que la iniciativa de la Casa Rosada no era “el camino”.

“Con este intento de violar la propiedad privada, la mayoría de los argentinos están en contra de que se toque la propiedad privada. Con la propiedad privada el argentino salta, y saltan también los que votaron a ellos", resaltó Bullrich. “En vez de reconocer que el campo no paró, que no tuvo cuarentena, que tuvo que salir todos los días a laburar, a cosechar, en vez de reconocer eso pegan un puñal por la espalda. Vamos a defender nuestros valores y defender nuestros valores hoy es defender nuestros principios constitucionales. El Presidente me parece que en esta no pasa el examen de abogado. Le gustan las ideas locas. A nosotros no", agregó.

Ayer, un grupo de diputados de la oposición que responden a Emilio Monzó, encabezados por Sebastián García de Luca -ex viceministro del Interior-, presentaron un proyecto propio para buscarle una vuelta a la expropiación: elevaron una propuesta al juez del concurso de acreedores de la empresa para buscar un gerenciamiento de acreedores privados “afines a la dinámica del sector, como las cooperativas ACA y AFA”.

Una idea, según confiaron a este medio fuentes parlamentarias, de sumar al PJ Federal que lidera el diputado Eduardo “Bali” Bucca e “incomodar” a los legisladores de Córdoba y Santa Fe de ese espacio, que negocian con la Casa Rosada el voto en favor del eventual proyecto de expropiación y que se posicionan como la llave del quórum del Frente de Todos en caso de que al final haya sesión.

Fregonese -de Entre Ríos-, una de las legisladoras que tomó brevemente la palabra en el encuentro virtual de ayer, subrayó sin embargo que la oposición tratará de obstaculizar cualquier intento de discusión virtual. “Esto necesita de una sesión presencial. Se está rompiendo con un acuerdo que es tratar solamente los proyectos que están vinculados a la pandemia sanitaria”, dijo.

De Angeli, por su parte, fue bastante más allá: “La batalla de Vicentin la vamos a dar en todos lados, vamos a necesitar que vayan a visitar a algún legislador que esté medio indeciso", pidió.

Bullrich, que se quejó de la intromisión de militantes K en la charla virtual -"se metió algún K en el chat, son los ‘zoom trolls’", explicó entre risas-, aprovechó la ocasión para convocar a la marcha del sábado, en Santa Fe, en contra de la expropiación.

“Hay que llegar a la Corte Suprema, estoy convencida. (El sábado) A la calle con las banderas, y donde hay cuarentena con otras cosas. Hay que hacerlo, no podemos permitir que se viole un principio fundacional de la Argentina”, abundó. Y criticó en durísimos términos al gobernador Omar Perotti: “¿Cómo puede ser que Perotti, una persona razonable, se volvió en una persona poco razonable?”.

Scaglia, en ese sentido, comparó al gobernador con Agustín Rossi, el ministro de Defensa que, como diputado, votó a favor de la resolución 125, en julio del 2008. “A Perotti le va a costar caminar. Me hace acordar a la 125, cuando Rossi quería caminar después de votar la 125″, tiró.

Con información de www.infobae.com