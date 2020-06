En las primeras horas de esta tarde a los 83 años de edad, tras estar internado desde la semana pasada, falleció Don Luis Peretti, un hombre de una basta trayectoria en la política de Rafaela quien a lo largo de los años se supo ganar el respeto y la admiración de todo el arco político de la ciudad.

Peretti fue un hombre digno, justo, honesto, atributos que no son comunes en esta época. Abrazo las banderas del PDP y la ciudad en su conjunto lo va a extrañar.

En Agosto de 2017, Don Luis Peretti fue declarado Ciudadano distinguido de Rafaela y así lo reflejaba el Diario La Opinión

En estas épocas en donde la política está vista de reojo, con desconfianza, encontrar a alguien que logró el apoyo de la ciudadanía 7 veces a lo largo de sus 25 años de trayectoria política y que, además, supo cosechar el respeto no solo de sus correligionarios, sino también de sus adversarios, lo de Don Luis Peretti es digno de ser destacado. Y así lo hizo el Concejo Municipal, en la sesión de ayer, en donde recibió la distinción como "Rafaelino destacado".

En la barra estuvieron representantes del Partido Demócrata Progresista, aquel que siempre defendió a capa y espada, su familia (a la que muchas veces dejó de lado por su vocación política y a la que hoy le dedica casi con exclusividad sus días) y hasta representantes de otras fuerzas políticas, como otro exPresidente del Concejo Municipal, como Jorge Maina.

Peretti fue el único que, siendo de otro partido al gobernante, llegó a ese cargo. Pero debió abandonarlo -junto a la banca- en 2002, cuando agobiado por un escándalo que sacudió al 6º piso del Palacio Municipal, su corazón le pasó factura y le pidió un descanso. Volvería en 2005.

Hugo Menossi compartió con Peretti sus dos primeros años como concejal. "Cuando se habla de Luis en la calle, se lo referencia con las palabras 'honestidad' y 'transparencia'. Uno aquí, en el Concejo, también debe destacar el trabajo y la pasión por lo que hacía", dijo el macrista, quien confesó que lo tuvo a Luis como "persona de consulta" y "sostén".

Germán Bottero compartió 10 años en el Concejo: "hay veces que a los maestros uno no los busca, sino que aparecen en ciertos lugares. No están solo en las escuelas, sino que están dando vueltas por allí". Marcó momentos de alta discusión política: la compra de los terrenos para la Terminal y el debate por el aeródromo. "Don Luis decía 'vamos a tener una terminal en el campo y un aeródromo en el centro. Después lo repetimos todos. Creo que nos equivocamos en la Terminal, pero seguimos teniendo razón con el aeródromo", dijo. También recordó una frase que repetía seguido: "soy un concejal de segunda", marcando también su carácter apasionado y temperamental, al tiempo que campechano y con ganas de enseñar.

Lisandro Mársico remarcó su sentido de pertenencia partidaria y recorrió su trayectoria política: del '73 al '76, mandato truncado por el Golpe. Regresó en el '91 y tuvo que revalidar la banca dos años después. Siguió hasta 2002 y volvió en 2005 hasta el 2013, cuando "se fue por la puerta grande". Presentó más de 200 proyectos. Hasta recordó que lo enfrentó en una interna con la Ley de Lemas. "Fue un constructor en el Concejo, porque siempre brindó las herramientas para que los Intendentes de otros partidos pudieran gobernar, pero siempre se apartó en el caso de que tomaran alguna decisión incorrecta", resaltó.

Silvio Bonafede, por su parte, dijo: "25 años de concejal, de aportes a una comunidad, es un elemento más que suficiente para distinguir a una persona. Sobre todo, si es una buena persona. Hoy reconocemos a un gran político. Yo quiero resaltar lo buen hombre".

LA PALABRA DE PERETTI

"Es una emoción tremenda volver a sentarme en la banca de la Democracia Progresista", dijo, ya después de las fotos de rigor y sentado en la poltrona de Mársico y a punto de cumplir 80 años.

Agradeció a todos los concejales, sin distinción de partidos políticos. "Traté de ejercer dando lo mejor de mí, me gusta el contacto con la gente, recorrer la ciudad", dijo y remarcó su "transparencia de los manejos de los fondos públicos". "No se olviden nunca que la política es un servicio a los ciudadanos a quienes representan", expresó, mirándoles a la cara a los 10 ediles actuales. Y, por qué no, a las generaciones futuras.







NOTICIA EN DESARROLO