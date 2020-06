Coronavirus en Argentina: en el Gobierno hablan de “72 horas clave” para definir si se endurece la cuarentena en el AMBA

El crecimiento exponencial del número de infectados de coronavirus que se produjo en el Area Metropolitana inquieta al Gobierno. Tras el acuerdo para endurecer los controles en el transporte y en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, y en medio de la tensión entre Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof por la rigidez de la cuarentena, el presidente Alberto Fernandez evaluará los nuevos casos que se produzcan en lo que resta de esta semana para definir si avanza con nuevas medidas y restricciones en actividades que había flexibilizado: “No descartamos que haya que dar marcha atrás”, dicen en Casa Rosada.

Cerca del Presidente, a quien su médico personal le recomendó limitar al máximo las reuniones privadas ante el agravamiento de la situación sanitaria, aseguran que “las próximas 72 horas van a ser clave” para tomar una decisión sobre la continuidad del aislamiento social preventivo y obligatorio. No sólo luego del 28 de junio, fecha en la que vence la última prórroga dispuesta por el Gobierno; sino también respecto a su alcance: desde Salud explican que si no se confirma una “nueva meseta”, tras el salto en la cantidad de casos que se registró la semana pasada, “es probable que haya que revisar y cerrar actividades”. "Hoy estamos alrededor entre 1.300 y 1.400. Si vuelve a crecer, va a haber que tomar medidas", grafican.

En ese sentido, no tienen las mejores expectativas: indicaron que tras el fin de semana largo, este miércoles fue el primer día con una muestra de testeos importante. "Los datos de ayer (por el martes, donde se registraron 1374 nuevos casos) tienen en parte lo que se midió el feriado, donde los laboratorios trabajan con guardias limitadas. Hoy es lógico que el número aumente", argumentan.

En parte como una estrategia para no profundizar la confrontación entre Ciudad y Provincia, en el Gobierno por ahora evitan hablar de un regreso a determinada fase. Así lo hizo Fernández públicamente y lo mantienen sus principales colaboradores incluso en charlas informales. En cambio, prefieren hacer hincapié en que las únicas actividades que no corren riesgo de cerrarse son las que prestan “servicios esenciales”, lo que de todos modos remite a la primeras semanas de la cuarentena.

Ese equilibrio que hace la Casa Rosada y se traslada hasta lo discursivo obedece a la creciente tensión entre el jefe de Gobierno porteño y el gobernador bonaerense, que lejos estuvo de disiparse tras el encuentro del lunes entre los ministros de Salud Ginés González García (Nación), Fernán Quirós (Ciudad) y Daniel Gollán (Provincia) y el acuerdo alcanzado este martes por las tres jurisdicciones para retomar los controles intensivos en el transporte público.

Si bien se decidió conformar la Sala de Situación del AMBA para mejorar la coordinación, las diferencias respecto al abordaje sanitario parten desde el diagnóstico mismo que hacen por estas horas las administraciones. Es que mientras Kicillof cree que el problema es inminente y que está “ante las puertas de una tragedia”, como les dijo en las últimas horas a algunos intendentes con los que mantuvo diálogo a través de videoconferencia; cerca de Larreta sostienen que no advierten un crecimiento exponencial de casos y que el sistema sanitario todavía luce robusto.

“(Kicillof) les dijo que es momento de aguantar las presiones de flexibilización”, cuentan quienes escucharon al gobernador en las últimas horas. “No dejemos que nos tiren por la borda todo el esfuerzo que hicimos”, fue la arenga que les hizo a los jefes comunales.

Hay un dato que refuerza la preocupación de Kicillof: en los últimos 7 días, la Provincia registró 5499 casos, más de un tercio de los 14.546 totales desde que comenzó la pandemia; y más de mil nuevos infectados que CABA.

En esa línea, la explicación que dan en la Gobernación es contundente: “Si no frenamos la circulación, el sistema sanitario va a estar al límite”, alertan. “No hay dos semanas de tiempo para evaluar una medida y ver qué sucede”, remarcan.

En Ciudad piensan distinto y marcan otros plazos. “Tener un nuevo período de fase 1 de cuarentena o no depende críticamente de lo que hagamos como gobierno y como ciudadanos en las próximas tres semanas”, expuso Quirós.

Y buscó concientizar a la gente de la importancia de cumplir con los protocolos y el distanciamiento social. “Si la ciudadanía decide que ya no tiene energía para sostener la cuarentena y que ya es lo mismo 'porque a mí no me va a pasar, entonces voy a un asado ó a ver a mis amigos'. Si eso va a ocurrir, no hay formato de testeo que se pueda sostener y no hay manera de evitar una vuelta a la cuarentena fase 1”, indicó en radio La Red.

Ese mensaje, cuestionan en Provincia, es contradictorio con el impacto simbólico de actividades cuyo riesgo sanitario no terminan de ponerse de acuerdo acuerdo los expertos, como es el permiso para los runners.

En este contexto, Alberto Fernández tendrá que interceder. A diferencia de otros momentos, en los que pareció más cercano a la postura de Larreta, en el entorno presidencial admiten su preocupación por lo que sucede en el AMBA, como Kicillof. “No le va a temblar el pulso si los casos siguen creciendo”, aseguran cerca suyo. Por lo pronto, en las próximas horas podría encabezar un encuentro vía zoom con ambos mandatarios para acercar posiciones.

