Compararon a Sol Pérez con Romina Malaspina por su forma de vestir y la conductora estalló

Las redes volvieron a tener a la conductora de Canal 26 en el ojo de la tormenta, pero ella no se quedó callada y respondió. Durante las ultimas horas del miércoles, las redes se llenaron de críticas tras el osado look de Romina Malaspina en el Noticiero de Canal 26. Rápidamente, muchos usuarios de Twitter la compararon con Sol Pérez, pero la ex chica del clima no aguantó más y estalló.

Romina Malaspina uso un top en tono dorado/marrón súper transparente y la fulminaron. Ademas, varios usuarios dijeron que en el mismo noticiero trabajaba Sol Pérez, es decir que no era de extrañarse. “Sol Pérez es compañera en el mismo informativo. Por ahí va el perfil”, escribió uno.

Cansada de las criticas, la conductora de Canal 26 respondió sin filtro. “Yo no muestro las tetas cuando hago una conducción. Y estoy muy segura de mi trabajo y no es la primera conducción que hago. No intentes rebajarme. Saludos”, respondió la conductora de Canal 26 al tuit.

Y continuó: “Infórmense, no es la primera conducción que hago. Yo no hago ninguna conducción en tetas, tengo curvas y no voy a usar una bolsa para que ustedes no se pongan nerviosos. Yo no tengo la culpa de lo que hacen los demás”.

Y por ultimo agregó: “Dejen de querer llamarme gato por ser mujer y tener tetas y culo. Estudié, me preparé y desde que tengo 18 años trabajo en el medio. Gracias a Dios hace 3 años me dieron la posibilidad de conducir y es algo que amo. Besos”.