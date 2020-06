Marcos Novaro: “La idea de que iba a gobernar Alberto y no Cristina no se la cree nadie, la confianza está rota”

El sociólogo Marcos Novaro analizó la actualidad política nacional y reflexionó sobre qué le sugiere la combinación de la nacionalización de Vicentin, la salida de Latam y la posibilidad de entrar en default, como un destino incierto al que parece dirigirse el gobierno de Alberto Fernández. “Parece que hay un rumbo y no es bueno, se está jugando muy en el filo”, advirtió.

Desde su punto de vista, las tres señales están conectadas. “Lo de Latam es quizás lo menos grave pero a la vez lo más grave, porque es irreversible. Los otros dos puntos están por verse, pero Alberto entiende que no hay espacio para radicalizarse. El presidente no tiene espacio para hacer las macanas que hacía Cristina Kirchner 10 años atrás”, enfatizó.

La pregunta que surge es si el gobierno nacional puede sostener ese rumbo: una expropiación brutal de Vicentin y un default. Según Novaro, el tema de la intervención de la empresa agroexportadora le quitó margen de maniobra política al Presidente. “Aunque después revean la medida, la confianza está rota. La idea que Alberto es mejor que Cristina ya no se lo cree nadie”, aseguró en diálogo con Radio Mitre.

La ausencia de un acuerdo con los acreedores complica aún más ese panorama. “Si entramos en default imagino más empresas inclinadas a hacer lo que hizo Latam. Además, tomar deuda va a ser muy difícil porque la confianza está rota”, insistió.

Para Novaro, si se alcanza ahora un acuerdo “la tasa podría bajar un poco pero si no arreglan no va a bajar nada; no sé de dónde van a sacar la plata (para financiar el impacto de la pandemia) porque Vicentin no les va a dar esos fondos. Cuando se den cuenta que la empresa testigo no va, van a tener que meter más la mano, van a tener que nacionaliza el comercio exterior”, advirtió.

Según el analista, hay suficiente plata en el mundo para prestar pero no a nuestro país. “Argentino se financia con emisión porque no puede tomar deuda y cuando lo hace, se mete en líos como los que hizo (Martín) Guzmán, el ministro de Economía”, dijo y se lamentó: “Guzmán no fue una buena decisión, ahí tendrían que haber puesto a una persona con más experiencia”.

Finalmente, Novaro advirtió que estos errores en los que incurrió el presidente Fernández no son de ahora. “Alberto la viene pifiando desde el principio; en algunos terrenos puede corregir pero no creo que esté a tiempo de recuperar la confianza porque la expectativa de que él iba a gobernar y no Cristina está rota, no veo que de eso haya vuelta atrás”, concluyó.

Las decisión de LATAM de dejar el país sumado a la falta de un acuerdo con los acreedores, que llevaría a un nuevo default (el noveno), fueron dos noticia que tuvieron un gran impacto negativo en el terreno económico y político.

Con información de www.infobae.com