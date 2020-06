Así maltrató el Presidente a la periodista Cristina Pérez

La desautorizó con argumentos poco legales y tratando de hacer valer su investidura presidencial. Un Fernández más kirchnerista que nunca, no hizo honor a su condición de abogado y profesor universitario

Cristina Pérez y Alberto Fernández mantuvieron un tenso cruce durante la entrevista que el Presidente concedió en la noche del miércoles en Telefe Noticias, ciclo que la periodista conduce junto con Rodolfo Barili. Si bien el reportaje tenía como objetivo brindar los pormenores de las nuevas decisiones respecto a la cuarentena, como la restricción del transporte público en el AMBA, el motivo del entredicho surgió por la expropiación de la empresa Vicentin.

Después de las repercusiones que la nota generó en las redes sociales, esta mañana Marcelo Longobardi defendió a su colega desde su programa de Radio Mitre. “Cristina Pérez hizo algunas preguntas muy apropiadas que generaron una reacción muy molesta del Presidente. Se ve que al Presidente no le gustan algunas preguntas. ‘No me adjetive’, le decía el Presidente a Cristina”, destacó el conductor de Cada Mañana, remarcando que Fernández “anoche mostró una versión más agresiva y más molesta de un presidente más radicalizado, o más nervioso”.



Longobardi también consideró que “el Presidente dijo cosas más graves, como que que ‘un default no le preocupa mucho’. Además dijo: ‘¿Querían salir a correr y a pasear? Ahí están las consecuencias’”. Y continuó: “El Presidente se ha sumado a este grupo de personas de la provincia de Buenos Aires que sostienen, equivocadamente, que salir a correr y a caminar es grave, cuando lo que ocurre es exactamente lo contrario. Lo grave ocurre adentro y no afuera”.

“Me parece increíble que se siga sosteniendo una cosa que visiblemente está equivocada, porque no son los runners los que contagian. Es más, se viene una restricción para los runners a través del número del documento. Se han salido con la suya, se ha hecho mucha política. Han logrado torcerle el brazo a la Ciudad de Buenos Aires y los runners tienen que salir con número de documento. Esto era tan simple como liberar el horario”, resaltó el periodista sobre la polémica que se generó entre los corredores que están habilitados en CABA: ahora podrán hacerlo según la terminación del DNI, pero en una franja horario más extendida (19 a 9).

En tanto, Longobardi se mostró en desacuerdo con el anuncio que realizó Fernández sobre la caducidad de los permisos de circulación a partir de la primera hora del viernes. El Presidente anunció la caducidad de todos los permisos a partir de esta noche. Yo entiendo que no son todos los permisos. Se supone que ayer el Presidente dijo ‘caduca todo’. No es que caduca todo sino que son los permisos de las personas que no son esenciales”, resaltó, sosteniendo que brindó “una información bastante confusa”.

Días antes de la entrevista con el Presidente, Cristina Pérez había sido cuestionada por su opinión acerca del matrimonio que se disponía a cruzar el Camino del Buen Ayre con sus dos hijos escondidos en el baúl, para poder ver a su abuelo a pesar de la cuarentena que rige desde el 20 de marzo. “Es una seguidilla de testimonios de mucha angustia. Parece una locura. ¿Qué delito estaban cometiendo? Querer ir a ver al abuelo en el cumpleaños. Es durísima la situación que estamos viviendo por la urgencia sanitaria”, reflexionó.

Los dichos de la conductora fueron cuestionados en las redes sociales, y uno de los mensajes que se destacó en Twitter fue el de Jorge Rial. “¿De verdad, Cristina Pérez? Injustificable por donde se lo mire”, escribió el conductor de Intrusos.

Así fue el tenso diálogo entre Pérez y Fernández

—Ha generado mucha preocupación en el clima de negocios que ustedes pasaran de decir que eran ‘ideas locas’ que el Estado quisiera quedarse con las empresas a, en solo días, ordenar la polémica y cuestionable intervención de una empresa privada que estaba en manos de un juez su concurso y con expropiación, una palabra que erizó la piel de todo el sector empresario. ¿Hay alguna chance de que haya un estadío intermedio para no llegar a esa situación que para muchos compromete las garantías del derecho a la propiedad privada establecida por la Constitución?

—La pregunta funcionaría mucho mejor si Cristina deja de lado los adjetivos.

—La periodista soy yo y usted es el Presidente, así que tengo derecho a expresarla como me parezca.

—Yo se lo quiero marcar al oyente, porque el solo hecho de adjetivar como ‘polémica y cuestionable’... Que diga: ‘Yo creo que es así’, entonces. Yo eso lo entiendo, pero eso no es el común, eso es lo que usted cree”.

—Le puedo decir por qué le dije polémico y cuestionable...

—Porque usted lo cree.

—No, porque la Constitución no le da atribuciones al Poder Ejecutivo a intervenir una empresa privada de esa manera, a través de un decreto, por ejemplo.

—Está equivocada, así que lo que yo le recomiendo es que además lea la Constitución. El Poder Ejecutivo puede expropiar bienes.

—Me refería a la intervención, Presidente. Los constitucionalistas lo afirmaron....

—Le recomiendo que además lea la Ley de expropiaciones, porque faculta que a la hora de expropiar uno pueda intervenir. Me ahorraría muchas cosas si, por lo menos, leyera la Constitución y la Ley de expropiaciones.

Fuente: Infobae