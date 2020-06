Luis Juez: "con el verso de soberanía alimentaria expropian Vicentin"

Luis Juez, diputado nacional, denunció que "con el verso de soberanía alimentaria expropian Vicentin. Tal vez el día de mañana, con otro verso de soberanía comunicacional, expropian Radio Rivadavia", y añadió: "Si lo de Vicentin termina en una quiebra, que termina así. Porque lo dice la ley y, por encima de eso, no hay nada".

Por otra parte, Juez señaló que "si el kirchnerismo logra quorum en diputados, con simple mayoría aprueban el proyecto porque en el Senado tienen a la vaca atada", y especificó: "La discusión está entre 11 o 12 diputados. Los de Santa Fe, los de Córdoba y los de Lavagna". Por último, cuestionó al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti: "Si le da sus legisladores al kirchnerismo, se va a expropiar Vicentin", y aseguró que "tiene una alianza indestructible con el campo, que no le mienta a la gente".

Luis Juez criticó duramente la intervención del Estado Nacional en la empresa agroindustrial Vicentín. Juez señaló que “Cualquier propuesta es superadora” a la que lleva adelante la gestión de Fernández.

Juez sostuvo que “El estado no tiene por qué meterse en una actividad que no le corresponde”, argumentando que la actividad privada tiene riesgos, y si una empresa cae en quiebra es responsabilidad de sus dueños y no del Estado.

Consultado sobre su opinión de la sanción de la ley provincial 10.694 de reforma previsional, aseguró que “Schiaretti le robó el 12 por ciento a los jubilados aprovechando que la gente estaba en la casa y no podía salir por la cuarentena”.